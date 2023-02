Treni nel caos Cancellazioni e gravi ritardi

Treni cancellati e altri che hanno viaggiato in ritardo. Ancora giornate difficili per i pendolari della Valdelsa che prendono il treno per motivi di lavoro o di studio con destinazione Empoli, Firenze, Siena. Imprevisti che hanno provocato notevoli disagi e polemiche. Le proteste sono approdate anche sui social, in particolare sulla pagina facebook del Comitato pendolari Valdelsa. Alcuni di lodo hanno inviato una mail all’assessore regionale Baccelli sollecitando un suo intervento con Trenitalia.