Treni, mancati impegni Fs: i sindaci ’occupano’

"Nessuna novità, siamo stufi di essere presi in giro dal Gruppo Fs".

I sindaci di Asciano, Chiusi, Montepulciano, Rapolano, Sinalunga, Trequanda e Torrita, in rappresentanza dell’Unione dei Comuni della Valdichiana senese, tornano dunque a mobilitarsi con un nuovo presidio, il 27 febbraio, di fronte alla sede di Rfi e Trenitalia a Firenze assieme ad una occupazione, definita "simbolica" dai primi cittadini, degli uffici.

Il sentimento diffuso tra

gli amministratori è un mix tra delusione

e rabbia: "Dopo mesi di promesse dal Gruppo FS Italiane anche a seguito di richieste sostenute dalla Regione Toscana - dicono - non c’è stata nessuna

novità sui tavoli di lavoro congiunti che dovevano essere convocati per confrontarsi sul miglioramento

e sul potenziamento del trasporto ferroviario nelle nostre aree. I nostri cittadini non possono essere presi in

giro e meritano rispetto. Vogliamo risposte concrete".

Sul tappeto, in particolare, la qualità e l’efficienza dei servizi ferroviari; la modernizzazione e la velocizzazione della linea Siena - Chiusi, che risulta essere la peggiore della regione; i collegamenti con Roma e l’alta velocità; la realizzazione della nuova stazione AV in linea nel Comune di Montepulciano; un nuovo progetto di utilizzo della ferrovia turistica Asciano - Monte Antico. Così lunedì 27 febbraio faranno sentire forte la loro voce, ancora una volta, per rompere il silenzio calato sul potenziamento che era stato promesso.

M.M.