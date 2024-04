Treni in ritardo e disagi. I pendolari protestano. Al via una nuova petizione

La carica dei 573. Tanti sono, al momento, i firmatari della petizione lanciata pochi giorni fa dal ‘Comitato pendolari Valdelsa’, esasperati per i continui ritardi dei treni e per le numerose soppressioni delle corse sulla sempre più problematica linea ferroviaria Siena-Firenze. I pendolari vanno in pressing su Trenitalia e Rfi, non escludendo clamorose forme di protesta tra cui non pagare più biglietti e abbonamenti.

A far perdere definitivamente la pazienza al popolo dei pendolari i ripetuti ritardi e le tante cancellazioni dei treni. La petizione in questione è stata promossa da Francesca Dringoli: "Il nostro obiettivo è raggiungere quanto prima quota mille adesioni – spiega – Invieremo il tutto al ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, al presidente della Regione, Eugenio Giani, a Rfi e a Trenitalia. Nella petizione si chiede a Trenitalia e Rfi di assumersi le proprie responsabilità, in merito ai lavoratori che stanno perdendo il loro impiego per i frequenti ritardi e per gli studenti della scuola dell’obbligo e delle università a frequenza obbligatoria certificata".

Il Comitato pendolari Valdelsa, nato alcuni anni fa proprio per tenere alta l’attenzione sui troppi problemi di questa linea ferroviaria, nella sua netta presa di posizione sollecita il raddoppio e l’elettrificazione del tratto Empoli-Granaiolo: "Terminare i lavori (non ancora formalmente iniziati) nel 2027, significa costringere per altri tre anni i passeggeri a entrare in ritardo al lavoro e scuola – lamenta ancora il Comitato, che punta il dito anche contro il caro-biglietti e abbonamenti –. Negli ultimi anni c’è stato un aumento dei prezzi, che ora sono elevati con un servizio scadente. E’ inconcepibile". L’elenco delle criticità è lungo: il passaggio a livello di Brusciana che provoca continui ritardi, le soste prolungate a Ponte a Elsa, l’urgente necessità di realizzazione del raddoppio del binario nel tratto Empoli-Granaiolo, proseguendo la tratta da Granaiolo a Poggibonsi dove la ferrovia è doppia, con lavori realizzati in due tranche nei primi anni ’90 e nei primi anni 2000. All’appello manca anche il raddoppio tra Poggibonsi e Siena, così come manca l’elettrificazione di tutta la linea.