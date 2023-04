Treni ad alta velocità "Mantenere la fermata alla stazione di Chiusi"

Alta velocità e linea ferroviaria Chiusi-Siena ancora al centro del dibattito locale. Da giorni circolano voci sulla cancellazione del servizio dei Frecciarossa nella stazione di Chiusi - Chianciano Terme durante il periodo estivo. La consigliera regionale del Pd, Elena Rosignoli, ha presentato quindi una interrogazione al presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, per chiedere un forte intervento perché una simile decisione da parte di Trenitalia e Rfi avrebbe "gravi risvolti negativi, anche in termini economici".

Rosignoli inoltre ha sottolineato come, "nonostante i diversi solleciti per estendere questo servizio oltre il periodo turistico, sembrerebbe intenzione del soggetto gestore procedere alla completa soppressione delle fermate del treno Alta Velocità Frecciarossa presso la Stazione di Chiusi-Chianciano Terme".

Proprio stamani il segretario toscano del Pd, Emiliano Fossi, e il senatore eletto nel Collegio di Siena, Silvio Franceschelli, saranno in visita nei Comuni e nei territori interessati dalla linea ferroviaria Chiusi - Siena con l’obiettivo di fare il punto della situazione rispetto alle richieste dei sindaci nell’ambito del tavolo di lavoro costituito con Regione e Gruppo Ferrovie.

La visita riguarderà in particolar modo la richiesta di riapertura di alcune fermate, a partire dalle stazioni di Monte Sante Marie nel Comune di Rapolano Terme e di Montallese nel Comune di Chiusi. Sul tappeto anche l’annosa questione della realizzazione della cosiddetta "lunetta ferroviaria" alla stazione di Sinalunga, ovvero di un punto di interscambio dei treni che renderà possibile il collegamento diretto tra Siena e Arezzo. Si parlerà anche della modernizzazione dei collegamenti tra la città dell’oro e Sinalunga oltreché verso l’Umbria, nonché del rafforzamento dell’alta velocità.

La visita di Fossi e Franceschelli costituirà anche l’occasione per visionare, tra Montallese e Tre Berte (Montepulciano) il luogo individuato dall’Unione dei Comuni della Vadichiana per la possibile futura realizzazione della stazione Medio-Etruria e del nuovo casello autostradale. Insomma, il territorio è in fermento per non perdere l’opportunità del collegamento con l’alta velocità e, di conseguenza, con il futuro.

Massimo Montebove