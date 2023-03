"Tredicesima missione in Ucraina Da solo verso la zona del fronte"

di Laura Valdesi "Occuparsi degli esseri umani, è stato così sin da ragazzino, ce l’ho nel sangue. Mi interessa aiutare le persone. Riparto per l’Ucraina". Sarà la missione numero tredici nel paese martoriato dalla guerra per Daniele Bellofiore, 45 anni, originario di Torino ma dal 2019 a Vagliagli, dove ha un bed and breakfast che guarda il Chianti. La bellezza che accarezza i suoi occhi ogni volta che scorre il paesaggio senese contrasta con le atrocità già incontrate nei suoi dodici viaggi con il furgoncino carico di aiuti per la popolazione e per chi combatte al fronte. "Partirò probabilmente il 10 marzo: noleggio un mezzo, passo da Milano dove stanno facendo un evento di raccolta fondi, e andrò a Bakhmut e Kramatorsk. Due zone delicatissime. Per questo viaggerò da solo, non me la sento di coinvolgere altre persone, compreso Stefano Torelli che è stato con me dieci volte. Anche l’ultima ad ottobre", spiega Bellofiore. Tredici missioni, è da record. "Non so se è così ma purtroppo la gente si dimentica presto delle cose. E’ molto calata l’attenzione per la tragedia del popolo ucraino e con essa anche il livello degli aiuti". Un enorme sacrificio, anche economico, perché ha dovuto chiudere il bed &...