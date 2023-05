Tre milioni contro le alluvioni Partono le opere sull’Ombrone

di Marco Brogi

Messa in sicurezza di due ponti per proteggere dalle alluvioni residenti, aziende e strutture ricettive, e realizzazione di una pista ciclabile. Sulla rampa di lancio a Buonconvento tre importanti interventi da 3 milioni di euro di investimenti in tutto tra risorse del Comune e della Provincia. L’opera più significativa riguarda i lavori di consolidamento del ponte della Casanova, sull’Ombrone: una ristrutturazione da 1milione e 600 mila euro. Il ponte, per consentire l’intervento, dal 15 maggio resterà chiuso per circa tre mesi: il tempo necessario affinché torni percorribile in entrambi i sensi di marcia.

Si tratta di un’infrastruttura di particolare rilievo per la viabilità della zona, dove sono in funzione numerosi agriturismi e location di prestigio come l’Hotel e Golf Club di Castiglion del Bosco. Le opere sono state presentate ai cittadini in un incontro pubblico a cui hanno preso parte il sindaco di Buonconvento Riccardo Conti, Comune e Provincia.

"I disagi già vissuti nel 2013 e nel 2015 per via delle alluvioni hanno fatto riemergere grosse preoccupazioni per i residenti, famiglie, aziende e attività, strutture ricettive e attività turistiche e di ristorazione che gravitano nella parte di Bibbiano – ha detto Conti –. Da qui la necessità di procedere alla realizzazione di questi interventi sui ponti sulla Strada Provinciale 34 di Murlo che furono danneggiati dalle piene del fiume Ombrone e del torrente Stile".

"Comune e Provincia – ha aggiunto il sindaco – saranno impegnati in un monitoraggio continuo per rispettare il cronoprogramma dei lavori, sperando che non vi siano eventi meteo che possano ritardare la riapertura del ponte della Casanova".

Come ha spiegato l’architetto Betti della Provincia, una volta che il ponte sarà chiuso, il percorso alternativo sarà la strada bianca di Piana.

Nell’occasione sono stati presentati altri due interventi considerevoli: il progetto del nuovo ponte sullo Stile (900 mila euro e gara entro l’anno), e la pista ciclopedonale alberata lunga oltre un chilometro per fare a piedi o in bici in condizioni di massima sicurezza il panoramico giro di Piana. "Il nostro territorio è stato oggetto di investimenti significativi da parte di Comune e Provincia – ha aggiunto il sindaco Conti –, prima con il senatore Franceschelli e poi con il l’attuale presidente Bussagli, che hanno permesso di investire oltre 3 milioni in opere che consentiranno al nostro territorio un importante sviluppo socioeconomico".