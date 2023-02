Tre match senza storia All’andata finì 3 a 0

Sono tre i precedenti fra Emma Villas e Lube Civitanova, tutti favorevoli alla compagine marchigiana. All’andata non ci fu storia. Si giocò il 21 dicembre, recupero della sfida originariamente in calendario un mese prima; dopo un primo set equilibrato, vinto 25-23, Civitanova prese il largo nel secondo chiudendolo a 11, e anche nel terzo contenne agevolmente ogni tentativo biancoblù (25-18). Due vittorie marchigiane anche nella stagione 201819; il 14 novembre, all’Eurosuole Forum, la Lube vinse in quattro set. Al ritorno, il 24 febbraio, identico punteggio: 3-1 per Civitanova.