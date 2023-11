Tre infermiere del 118 premiate come ’angeli’ del soccorso

Tra gli ’angeli’ del soccorso tre infermiere della Centrale operativa 118 Siena-Grosseto. Sara Feragalli, Beatrice Arezzini e Michela Gronchi hanno ricevuto la ’Menzione speciale BLSD Ange’ dall’Associazione Siena Cuore nell’ambito della cerimonia di consegna del Premio BLSD Angel 2023. La Menzione Speciale, destinata al personale sanitario costituisce, fa riferimento a un evento, accaduto nell’estate scorsa, di arresto cardio-circolatorio in un bambino di 2 anni. In quell’occasione, la Centrale ha fornito istruzioni pre-arrivo ai nonni sul posto per effettuare le manovre salvavita e hanno coordinato l’intervento effettuato.