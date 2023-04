"Tre idee per provare a fermare il declino"

La mensa Bandini chiusa da anni, e al centro di una complicata vicenda tra Comune, privati che abitano nel palazzo, Azienda Dsu, è un argomento sul quale gli otto candidati hanno dato risposte più o meno simili e diplomatiche. Sui trasporti per gli studenti e nuove linee di autobus l’impegno è più pressante, verso il gestore Autolinee Toscane. Sulle tre idee per rendere più attrattiva la città e cercare di conquistare nuovi senesi, non sono arrivate molte proposte innovative. Speriamo arrivino in futuro.