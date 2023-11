Tre giovani francesi si perdono nel bosco: salvate

Brutta avventura per tre giovanissime ragazze francesi che nel tardo pomeriggio di ieri, essendosi perse in mezzo al bosco fitto fra Scorgiano e Strove, hanno passato un brutto quarto d’ora, finché i vigili del fuoco di Siena non sono riusciti a localizzarle grazie alle tecnologie che tante volte, nei mesi scorsi, hanno consentito di riportare a casa cercatori di funghi troppo avventurosi o imprudenti.

Non si sa come mai le ragazze, tutte fra i 20 e i 21 anni, si trovassero nel cuore del bosco in quest’area. Nessuna macchina, erano a piedi. Forse per una lunga passeggiata anche se le condizioni meteo non erano delle migliori perché ha piovuto. Quando è scattato l’allarme i pompieri sono stati bravi, grazie ai cellulari, a localizzarle facendo capire loro che dovevano restare ferme e sarebbero state raggiunte da una squadra. In quell’area il segnale va e viene, c’è voluto dunque fino alle 20 passate per trovarle e portarle fuori dal fitto della vegetazione, dove hanno atteso che qualcuno le venisse a prendere per riportarle a Siena. Stavano bene.