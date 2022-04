Tre giorni intorno a Omar Un successo

"A nessuno di noi è venuto mai in mente di dimenticarci di lui". Con queste parole del filologo Maurizio Bettini si è concluso il convegno dedicato a Omar Calabrese, che per tre giorni si è sviluppato nell’aula magna storica del rettorato dell’Università. Tre giorni ‘Intorno a Omar’, come recitava il titolo, attraverso studi e ricordi personali per ricostruire, nel decennale della sua scomparsa, il profilo di una personalità che ha inciso a fondo nella vita culturale senese. Professore di Semiotica delle arti e Teorie della comunicazione di massa, assessore alla cultura per il Comune (dal 1993 al 1997), rettore del Santa Maria della Scala (dal 1997 al 2001) e tanto altro. "Lavorando con lui – ricorda Bettini – c’era sempre questo principio del fare scienza divertendosi, quel ‘serio ludere’ che Omar ha giustamente sempre teorizzato e al quale anch’io ho sempre aderito". Bettini ha ricordato "l’amore appassionato per Siena da una parte e per il viaggiare dall’altra" ma anche "le sue passioni, per la musica, l’arte, la politica", una personalità "capace di arricchire con la sua voglia di fare e di scoprire".

Tanti i nomi che si sono avvicendati in questi tre giorni, tra colleghi, amici, collaboratori ed ex studenti che hanno contribuito a fondare il Centro di ricerca interateneo di semiotica e scienze dell’immagine, intitolato proprio a Calabrese, che ha organizzato l’evento a lui dedicato. Tanti gli aspetti della sua personalità che sono stati esplorati, a partire sicuramente dal suo contributo agli studi della semiotica, fino al suo impegno più strettamente politico. "Per parlare del rapporto di Omar con la politica – ha raccontato Maurizio Boldrini, giornalista e docente dell’ateneo – bisognerebbe partire dalla Firenze degli anni 70. Lui ha sempre tentato di trasferire nelle istituzioni quello che stava accadendo nella società. Lo faceva con passione. Aveva ogni volta questa capacità di stare al centro, dentro i processi e i movimenti". Boldrini ha ricordato anche il ruolo che Calabrese ha avuto negli anni 90, all’interno di quei processi che hanno determinato gli scenari degli anni successivi: "Sono gli anni del crollo del muro di Berlino e di Mani Pulite, vicende da cui la sinistra esce scompensata senza riuscire a prenderne atto. Riesce a farlo dal basso, proprio attraverso quei movimenti che la scuotono.

Riccardo Bruni