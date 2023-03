Tre camion di rifiuti Walk&Clean fa pulito

Una bella partecipazione e un grazie ricevuto da chi ha un cuore verde. Guanti, pettorina, sacchetto rigorosamente a portata di mano per togliere sporco ma anche inciviltà di chi all’ambiente non vuole molto bene. Sono davvero tanti i rifiuti portati via durante la settima passeggiata ecologica organizzata da ‘Walk&Clean Sinalunga’, una domenica a Bettolle che ha coinvolto il tessuto associativo locale che si è ritrovato al mattino in piazza del Popolo. Un evento presente tra le tappe del ‘Giro d’Italia Plogging’, idea nata per diffondere l’attività della corsa e della camminata con raccolta di rifiuti sul percorso. Come è andata lo spiega Manlio Beligni di ‘Walk&Clean Sinalunga’, realtà che si sta distinguendo con diverse iniziative sul territorio.

"Siamo molto contenti, ci sono stati 40 partecipanti e tre camion riempiti di rifiuti. Cosa abbiamo trovato? Un po’ di tutto. Sporcizia ma anche animali morti, accessori da bagno e addirittura un borsello con documenti ma senza soldi che ci siamo attivati per far tornare al destinatario. Bettolle - continua Beligni - ha risposto sia in termini di volontariato che di associazioni e si merita veramente un grande applauso. I rifiuti abbandonati è sintomatico di una civiltà non diffusa. Noi abbiamo fatto il massimo e ci siamo anche divertiti, siamo contenti di aver visto anche tanti giovani partecipare". Tre percorsi per cinque chilometri e mezzo complessivi, un colorato gruppo di volontari che con la loro azione ha trasmesso un messaggio importante. Territori straordinari come i nostri, invidiati in tutto il mondo, eppure basta fare una passeggiata per trovare bottiglie, pacchetti vuoti, gratta e vinci senza fortuna e abbandonati, oggetti ingombranti, cartacce, recipienti. Un peccato davvero. Iniziative come questa meritano attenzione e il 16 aprile sarà ripetuta a Guazzino.

Luca Stefanucci