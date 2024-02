"Tre assemblee nel museo della contrada: donatori di sangue, società e popolo si riuniscono"

· BRUCO

– Domani alle 21 in prima e 21,30 seconda convocazione, si terranno tre assemblee. Assemblea del gruppo donatori di sangue. Odg: Comunicazioni Presidente, Approvazione rendiconto sulle attività del Gruppo (art. 13 Regolamento del Gruppo Donatori di Sangue), Varie ed eventuali. A seguire assemblea della società. Odg: Lettura e approvazione del verbale della riunione precedente (art. 5-terzo comma del Regolamento Assembleare), Comunicazioni del Presidente, Discussione e approvazione bilancio consuntivo (art. 17 lettera A dello Statuto della società), Varie ed eventuali. A seguire assemblea del popolo. Odg: Lettura e approvazione del verbale della riunione precedente (art. 5-terzo comma del Regolamento Assembleare), Comunicazioni dell’On.do Rettore, Resoconto Ba’o Bello, Relazione sull’attività del Comitato il Giardino, Varie ed eventuali. Le assemblee saranno effettuata nei locali del museo della contrada.

· LEOCORNO

– Oggi dalle 17 alle 19 festa di – Sabato 17 pizza in società.

– Domenica 18 cena della domenica con partita.

– Sabato 24 cena della caccia.

– Domenica 25 cena della domenica con partita.

· LUPA

– Domani alle 18 la contrada della Lupa, per iniziativa della Commissione Solidarietà, avvalendosi dei suoi stimati contradaioli che operano nel campo medico-sanitario, presenta un progetto teso ad incentivare la prevenzione. Si tratta in particolare di quei controlli, eseguiti in assenza apparente di sintomi, che possono scoprire una malattia che ancora sia asintomatica e non abbia dato ancora segni di sé. Previsti gli interventi del dottor Leonardo Scattoni su ‘Principi di Prevenzione’, del professor Pietro Rubegni ‘I tumori della pelle non melanoma’, del dottor Niccolò Nami ‘Il Melanoma’ e del dottor Massimo Degli Innocenti ‘Prevenzione in audiologia: l’ipoacusie e la patologia auricolare’.

· ONDA

– Mercoledì 21 febbraio cena alla Duprè con il Siena Fc. In cucina Piera. Prenotarsi attraverso OndApp, per info è possibile contattare Lorenzo Baragatti.

· PANTERA

– La società organizza il torneo di burraco ogni secondo giovedì del mese, quindi nei seguenti giorni: giovedì 14 marzo, giovedì 11 aprile e giovedì 9 maggio.

– La Società Due Porte organizza martedì 5 marzo la cena con i giocatori del Siena FC. Prenotazioni su PanterApp o contattando Margherita (3388410550), Camilla (3388697893) o Bianca (3345726660). Ricordiamo che la prenotazione chiude 48 ore prima dell’evento.

· SELVA

– Domani Aperò e Rinotombola (prenotazione per la cena obbligatoria).

– Sabato 17 febbraio: Sabato Selvaiolo (prenotazione obbligatoria).

– Venerdì 23 febbraio: Aperò in Rummeria

– Sabato 24 febbraio: Sabato Selvaiolo (prenotazione obbligatoria).

– – Lunedì 26 febbraio alle 21,30 assemblea generale al museo della contrada.

· TORRE

– Domani alle 18 il Gruppo Donne, in collaborazione con i medici pediatri Torraioli Mauro Caini, Valentina Canocchi, Anna Maria Ermini ed Emily Ciabatti (personale infermieristico pediatrico), organizza un incontro dal titolo ‘Prevenzione e gestione delle situazioni di emergenza nei bambini’.