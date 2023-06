Tre amici denunciati per sette roghi

L’avevano combinata troppo grossa. Il rogo divampato all’Essenza, nel febbraio scorso, terzo episodio in poche settimane, aveva fatto scattare l’inchiesta della procura sui piromani. Che da qualche tempo, in verità, si divertivano a causare danni ed allarme nella zona fra Casetta ed Arbia. I carabinieri della stazione di Asciano e del reparto operativo della compagnia di Siena, coordinati dal pm Sara Faina e poi in sinergia con la procura dei minori, hanno chiuso il cerchio. Denunciando tre giovani, residenti tra le province di Siena e di Arezzo, uno dei quali minorenne. Fra loro anche una donna. Amici che si divertivano a passare il tempo, evidentemente, rovinando i beni pubblici in specie nel fine settimana. Sarebbero stati loro infatti ad appiccare due volte il fuoco al tendone dell’asilo di Arbia nel giro di breve. In tutto sarebbero stati sette gli incendi di cui si sarebbero resi responsabili tra dicembre 2022 e febbraio 2023, alcuni anche ai danni di esercizi pubblici (bar e tabaccheria) a Rapolano. Anche in questo caso era stato incendiato un tendone.

Già svolte le perquisizioni nei confronti dei tre amici nei guai per incendio doloso, danneggiamento a seguito di incendio e furto aggravato.

A mettere i carabinieri sulla pista giusta proprio le fiamme all’Essenza, apparse subito di origine dolosa. In modo certosino era stata ricostruita la tecnica usata, soprattutto le mosse del terzetto di amici incastrati grazie

all’analisi delle telecamere di videsorveglianza. Complice l’osservazione di chi frequentava la zona, seguendo una pista precisa, sono stati raccolti gli elementi che hanno portato alla denuncia dei tre. Riportando dunque serenità anche fra i residenti di questa zona allarmati dalla rapida successione di roghi.

La.Valde.