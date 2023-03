Traversa dei Monti C’è il bando L’assegnazione dei lavori è vicina

È stato pubblicato l’avviso per l’individuazione dell’impresa che realizzerà i lavori di ripristino dei dissesti lungo la Sp 14 ‘Traversa dei Monti’ in località Semiti, nel Comune di Montalcino, nel tratto compreso dal km 29+400 al km 31+100. Un intervento da 1 milione e 400 mila euro per il ripristino della carreggiata e del corpo stradale dissestati da una serie di movimenti franosi e per il quale è stato approvato il progetto esecutivo. L’avviso sarà disponibile fino al 23 marzo dopodiché la Provincia procederà alla selezione dell’azienda individuata tra almeno cinque candidature pervenute, invitandola a formulare l’offerta, in modo tale da poter affidare la realizzazione dei lavori.

"L’intervento – sottolinea il presidente della Provincia David Bussagli - è il primo di altre cinque opere per un importo complessivo di oltre 2,5 milioni di euro che sono state rese possibili grazie ad un accordo tra Provincia e Regione siglato dall’allora presidente Silvio Franceschelli. L’accordo andrà a finanziare interventi sulle strade provinciali connesse alla SS 2 Cassia. Un’opera attesa per la viabilità del sud della provincia che ci accingiamo ad avviare".

L’intervento, per un importo massimo di 1,4 milioni di euro prevede un primo stralcio di oltre 900 mila euro, con lavori di consolidamento della sede stradale interessata da molteplici dissesti con l’obiettivo di intervenire per la messa in sicurezza del tratto viario e di contenere gli effetti deformativi del manto stradale. Le lavorazioni sono finalizzate alla corretta canalizzazione delle acque piovane e di ruscellamento del versante, all’allontanamento dell’acqua dal copro stradale ripristinando le funzionalità degli attraversamenti, e alla messa in sicurezza del tratto stradale al km 31+100 con la realizzazione di due nuovi tratti di paratia di pali. Infine, è previsto il rifacimento del manto stradale in corrispondenza dell’intervento di contenimento e la bonifica di piccoli tratti delle deformazioni formatesi sul manto stradale.