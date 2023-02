Trattoria finisce sulla guida 2023

Colle cavalca ancora una volta la scena dell’enogastronomia e della buona cucina. L’occasione è la scelta da parte di Slow Food di inserire uno dei ristoranti più storici di Colle nella nuova guida Osterie d’Italia 2023. Sono solo 15 i nuovi ristoranti inseriti all’interno della guida, tra questi la ‘Trattoria Bel Mi’ Colle’. Ad accogliere i clienti al Bel Mi’ Colle lo chef proprietario Gabriele Borgianni e la sua compagna di vita e socia Roberta Corsi. Slow Food ha riconosciuto proprio questo nel Bel Mi’ Colle, rendere protagonista la materia, la quiete del pasto, la cura da parte dei titolari di mantenere un contatto diretto con il produttore, ma anche il cliente, creando un rapporto di fiducia. Sicuramente il Bel Mi’ Colle per questo ha una sua riconoscibilità, una trattoria nella quale tradizione ed innovazione hanno trovato un equilibrio che vive quotidianamente nei piatti proposti. Un’ulteriore grande soddisfazione, quindi, per Colle e per tutta la Valdelsa.