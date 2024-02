Trattori sfilano in contemporanea con la protesta di Roma e Sanremo

Una protesta coordinata. Come se tutti gli agricoltori, che raccontano la loro rabbia per tagli e regole ingiuste che affossano la categoria, fossero insieme. E non distanti centinaia di chilometri, disseminati in tutta Italia dove sono attivi presidi. Il corteo dei trattori al casello Valdichiana di Bettolle, infatti, è partito in contemporanea con Sanremo, questo il tam tam fra chi protestava, dove erano arrivati per raccontare le loro ragioni. Nella città ligure in questi giorni si concentra l’attenzione di media, radio e televisioni.

Un carosello dei trattori, in notturna, che non ha creato problemi alla circolazione visto anche il traffico modesto dall’A1. Sul posto, senza mai mollare un’ora per evitare problemi, nonostante gli agricoltori siano stati corretti, il personale della questura, una pattuglia della Municipale di Sinalunga e i carabinieri. Quando l’ultimo carosello è iniziato, prima di liberare la strada intorno alle 21, si è deviato il traffico verso Perugia per consentire ai mezzi pesanti di muoversi suonando il clacson. I rappresentanti di ’Riscatto agricolo’ intanto, battevano la notizia le agenzie, lasciavano l’incontro a Roma con il ministro Lollobrigida senza fare commenti ma scuri in volto. Una giornata intensissima, che ha visto tanti proprietari di aziende agricole senesi lavorare con gli occhi sempre al cellulare per capire quali erano gli aggiornamenti. Attendendo lo sblocco positivo. Altri in continuo contatto con chi era nel presidio sulla Nomentana a Roma.

Qualche imprevisto in verità c’è stato. Quando poco dopo le 16 i mezzi pesanti andavano in fila a passo d’uomo, si sarebbe verificato un piccolo incidente in autostrada che ha creato un breve momento di blocco. Ma la situazione è tornata presto alla normalità. "Noi non molliamo, continuamo a stare qui finché non otteniamo risposte", dice un agricoltore. La protesta prosegue anche oggi. Ad oltranza.

La.Valde.