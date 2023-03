Trasporto pubblico locale, ecco come lo vorrei C’è chi desidera comodità, chi ama la puntualità

Abbiamo svolto un’indagine fra i cittadini di Poggibonsi, chiedendo loro le caratteristiche che dovrebbe avere il trasporto pubblico.

Il campione è suddiviso in tre fasce d’età: 020 anni, 2050 anni, oltre i 50 anni. Ne risulta che le aspettative maggiori si concentrano su maggior comodità, maggior puntualità, maggiore presenza sul territorio, tecnologie avanzate.

L’addetto stampa di AT, Pellicci, a questo proposito, ci informa che "Stiamo costantemente lavorando per migliorare il nostro servizio. Anche il confronto con i passeggeri è fondamentale per migliorare il nostro servizio.

Sul fronte delle nuove tecnologie ricordiamo il nuovo sito web con travel planner, l’abbonamento dematerializzato, l’acquisto di biglietti via web, nuove paline elettroniche per garantire gli orari in tempo reale, tecnologie di bordo, videosorveglianza e sistemi di sicurezza a favore di autisti e passeggeri e il progetto con il nuovo canale Spotify con playlist dedicate".

Il dato che, a nostro avviso, risulta più significativo ci mostra come la sensibilità ambientale sia maggiore fra i giovani.

(Il disegno è stato realizzato da Anna Palazzolo)