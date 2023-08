Trasporto pubblico: la ‘stangata’ Abbonamenti e biglietti più costosi

Scattano i rincari di abbonamenti e biglietti del trasporto pubblico locale e nello stesso istante, puntuali, ecco le proteste. Aumenti nelle tariffe in vigore dal 1 agosto – una disciplina dei costi sulla quale ha competenza la Regione Toscana – che riguardano da vicino anche il settore dei viaggi scolastici per gli studenti ed proprio questo l’argomento su cui si punta adesso l’attenzione in Valdelsa. Ieri dunque il primo giorno del nuovo "listino" e da parte dei genitori di alunni non mancano le rimostranze, unite ad alcuni esempi pratici, calcolatrice alla mano. "In una tratta come la San Gimignano-Poggibonsi, per capire, un allievo che frequenta l’Istituto Roncalli a Poggibonsi non pagherà più i 372 euro previsti fino all’altro ieri per un abbonamento di dieci mesi (un livello già di per sé molto alto in termini di cifre), bensì 411 euro, ovvero oltre il dieci per cento in più". Conti effettuati da famiglie, che risiedono nel circondario, con figli inscritti nelle varie realtà scolastiche della Valdelsa. In particolare è Lisanna Boschini, esprimendosi anche a nome di componenti di altri nuclei della zona, a descrivere il quadro attuale: "In una famiglia media di due ragazzi – afferma – la spesa per l’anno scolastico sarà superiore agli 800 euro, con un aggravio rispetto allo scorso anno scolastico di più di 80 euro. D’accordo, sono previste le agevolazioni legate alla presentazione dell’Isee, ma siamo davvero sicuri che tutti se lo possano permettere? Si parla tanto di diritto allo studio. Ma quale diritto hanno i nostri ragazzi, se nemmeno si possono permettere il viaggio da casa a scuola? Mi domando, inoltre: non possiamo fare davvero niente per limitare gli incrementi di tali costi? Le amministrazioni comunali e i dirigenti scolastici ne sono a conoscenza? E noi famiglie che facciamo? Stiamo a guardare e ci frughiamo in tasca?". Fin qui il punto di vista evidenziato da genitori della Valdelsa. Autolinee Toscana, che gestisce il servizio, ricorda che spettano alla Regione le decisioni in materia di tariffe. "Il problema comunque rimane ed è anzi più serio – osserva in conclusione Lisanna Boschini – perché un ente pubblico come la Regione dovrebbe tutelare la comunità, non creare le condizioni per ulteriori oneri nei confronti degli studenti e delle loro famiglie".

Paolo Bartalini