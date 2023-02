Trasporto ferroviario Nuovo blitz dei sindaci

Un nuovo presidio di fronte alla sede di Rfi e Trenitalia a Firenze e occupazione simbolica degli uffici. È quanto stanno organizzando per lunedì 27 febbraio i sindaci di Asciano, Chiusi, Montepulciano, Rapolano Terme, Sinalunga, Trequanda e Torrita di Siena (che rappresenta anche l’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese) per protestare contro i mancati impegni del Gruppo FS Italiane sulle richieste di miglioramento del trasporto ferroviario avanzate nel presidio organizzato lo scorso novembre dagli stessi primi cittadini di fronte alla sede fiorentina del Gruppo. All’appuntamento, fissato per le 11 in viale Spartaco Lavagnini 58, sono stati invitati il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, la giunta e i consiglieri regionali e i parlamentari eletti in Toscana.

"Dopo mesi di promesse dal Gruppo FS Italiane anche a seguito di richieste sostenute dalla Regione Toscana – affermano i sindaci di Asciano, Chiusi, Montepulciano, Rapolano Terme, Sinalunga, Trequanda e Torrita di Siena – non c’è stata nessuna novità sui tavoli di lavoro congiunti che dovevano essere convocati per confrontarsi sul miglioramento e sul potenziamento del trasporto ferroviario nelle nostre aree". E ancora: "I nostri cittadini non possono essere presi in giro e meritano rispetto. Dopo mesi di silenzio da parte del Gruppo FS Italiane - è la conclusione –, vogliamo risposte concrete sui temi che abbiamo portato all’attenzione lo scorso novembre, fra cui la qualità e l’efficienza dei servizi ferroviari; la modernizzazione e la velocizzazione della linea Siena - Chiusi e dei collegamenti con Roma e l’Alta Velocità; la riapertura di alcune stazioni; la realizzazione della nuova stazione dell’Alta Velocità in linea nel Comune di Montepulciano e un nuovo progetto di utilizzo della ferrovia turistica Asciano - Monte Antico".