Tragico incidente nella notte. Muore in moto 28enne informatico

SAN GIULIANO TERME (Siena)

L’amico vede i lampeggianti, si avvicina. I carabinieri lo fermano. I sospetti, poi la conferma. Nicola non c’è più. Si erano parlati una manciata di minuti prima. Poi lui si era fermato a prendere le sigarette e lo stava raggiungendo. Mancano pochi minuti all’una, i due sono stati a Pisa per un sabato sera tra giovani e stanno rientrando a San Giuliano Terme, Nicola Vettori, 28enne, nato a Poggibonsi, abitava ad Arena Metato, in provincia di Pisa. Ma, all’uscita dalla rotonda del Carrefour qualcosa non va. Nicola - questa una prima ricostruzione - con la sua moto sta procedendo verso Asciano di Pisa, finisce nell’altra corsia e si scontra con l’auto, una Volkswagen, che sta arrivando in direzione contraria.

L’impatto è violento, il giovanissimo che lavorava nel campo dell’informatica, viene sbalzato e viene scaraventato sull’asfalto diversi metri più in là. La signora alla guida è sotto choc e viene soccorsa a sua volta e portata in ospedale. Per Nicola non c’è nulla da fare, muore subito, nonostante i tentativi dei sanitari chiamati.

Uno scontro che avviene sotto gli occhi di alcuni testimoni, già ascoltati dai carabinieri che stanno cercando di capire che cosa sia accaduto. In via Puccini, oltre alla Pubblica assistenza di Pisa con il medico a bordo, interviene anche la Croce Rossa di Uliveto Terme. Poi, il corpo, dopo gli accertamenti, viene affidato alla Pages, sempre della Pa, che lo trasporta a Medicina legale.

Il giorno dopo, anche il fratello e di nuovo il suo amico sono tornati in quella strada maledetta. "Perché?", ripetono. Cercano risposte, ma hanno solo dolore, al momento.

Nicola, conosciuto sia a San Giuliano che a Marina di Pisa che frequentava d’estate, "era un appassionato delle due ruote, tanto da dare loro un nome". "Addolorata della grande tragedia riposa in pace... abbraccio alla famiglia", uno dei tanti commenti su facebook. "Le mie più sentite condoglianze alla famiglia in questo momento di dolore rip", aggiunge qualcun altro.

Anche il sindaco Sergio Di Maio ha espresso vicinanza ai familiari.

Antonia Casini

Enrico Mattia Del Punta