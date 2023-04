Tragico incidente con la moto Sbanda e muore 40enne senese

Tragedia sulla strada Chiantigiana nel tardo pomeriggio di ieri. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, un uomo di 40 anni, Riccardo Papini di Siena, ha perso il controllo della moto sulla quale viaggiava, lungo la Strada regionale 222, tra Casafrassi e Fonterutoli, finendo fuori dalla carreggiata.

Immediato l’arrivo sul luogo del sinistro dei soccorsi, allertati dagli automobilisti in transito al momento dell’incidente: sul posto l’ambulanza della Misericordia di Siena, la Pubblica Assistenza di Colle e i Carabinieri della Compagnia di Poggibonsi.

I sanitari, comprendendo fin da subito la gravità delle ferite riportate dal motociclista, hanno chiamato anche Pegaso, tentando più volte di rianimare il quarantenne in attesa dell’arrivo dell’elisoccorso. Ma invano: il motociclista non ce l’ha fatta.

L’incidente è avvenuto lungo un rettilineo che termina con una curva ’a gomito’, molto pericolosa ed è già stato teatro di vari incidenti stradali nel corso del tempo. Per questo è molto noto tra chi percorre quella strada e risiede nella zona. Da una prima ricostruzione dei fatti, pare che l’uomo viaggiasse da solo e che abbia perso il controllo della moto riportando ferite molto gravi.

La dinamica dell’incidente è tuttavia ancora al vaglio dei Carabinieri di Poggibonsi, che ieri fino a tarda sera hanno eseguito i rilievi del caso.

Ma la giornata domenicale ha visto anche un altro incidente: il 118 dell’Asl Toscana sud est è stato infatti allertato alle 19.26, per un altro episodio che ha visto coinvolto, ancora una volta, un motociclista.

Lungo la Strada provinciale 51 a Castellina in Chianti dopo il bivio di Liliano un uomo di 59 anni è stato trasportato in codice 2 a Campostaggia, dopo aver perso il controllo del mezzo. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Colle Val d’Elsa per portare le prime cure al ferito, inoltre sono stati chiamati anche i Carabinieri e la Polizia Municipale di Castellina in Chianti per eseguire i rilievi di legge sul luogo dell’incidente. Anche se per fortuna stavolta, al contrario di quanto avvenuto poco prima sulla Chiantigiana, le ferite riportate nell’incidente non si sono rivelati così gravi da risultare fatali.