Tragedia sfiorata in zona Fontana

Tragedia sfiorata, attimi di paura, due feriti, traffico in tilt e la conferma che quella di Fontana, nei pressi di Staggia, è una delle strade in assoluto più a rischio della Valdelsa. Questo il bilancio dell’incidente avvenuto nella tarda serata di martedì a Fontana. Nello scontro hanno avuto la peggio una donna di 56 anni, trasportata in codice 2 al policlinico delle Scotte di Siena, e un uomo, portato invece al pronto soccorso di Campostaggia. Più serie le condizioni della donna, che comunque non è in pericolo di vita. Ancora da accertare la dinamica del sinistro, che ha provocato lunghe file almeno per un’ora Sul posto il 118, la Pubblica assistenza di Poggibonsi e la Pubblica assistenza di Colle. La strada di Fontana, dunque, è stata teatro dell’ennesimo incidente. Nel lungo elenco delle strade extraurbane più pericolose, è in compagnia della Palio, della 68 da Poggibonsi a Colle, della Cassia per Barberino Val d’Elsa, della Cassia per Castellina in Chianti, della ex ex provinciale che collega San Gimignano e Poggibonsi, della 429 da Poggibonsi a Castellina in Chianti, della nuova 429 da Poggibonsi per Empoli. Tutte strade molto transitate, soprattutto nelle ore diurne, e che necessitano quanto prima di adeguate ristrutturazioni. Un fronte, quello della viabilità, particolarmente critico da anni e come tale bisognoso non di interventi tampone ma risolutivi a tutti gli effetti. Occorre affrettare i tempi: per la sicurezza del traffico e per un ulteriore sviluppo economico della Valdelsa, che ha fame da troppo tempo di collegamenti migliori.

Marco Brogi