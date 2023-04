Traffico impazzito in Valdichiana Due incidenti sull’A1, sei feriti

di Massimo Cherubini

Il traffico bloccato in A1 tra i caselli di Chiusi e Valdichiana ha provocato quattro ore di caos nei paesi dove si è riversato il traffico deviato. E particolarmente intenso, delle grandi occasioni. Inevitabili i conseguenti disagi che si sono ripercossi sulla mobilità dei paesi della zona toccati dalla bretella (la statale 326 tra i due caselli interdetti dalla chiusura del tratto autostradale) percorsa da centinaia di auto.

Due gli incidenti, verificatisi, poco prima delle undici di ieri mattina, a poco più di un chilometro di distanza l’uno dall’altro (il primo al chilometro 387 nei pressi del chilometro 389) nella corsia nord, direzione Firenze, dell’A1.

Cinque auto e un mezzo pesante sono rimasti coinvolti. Sei i feriti, due trasportati con Pegaso alle Scotte in codice rosso, altri soccorsi (in primis dai sanitari del 118 giunti, ben presto giunti dal vicino ospedale di Nottola) dalle ambulanze delle associazioni di volontariato partite da Torrita di Siena e da Montepulciano.

Per soccorrere uno dei ferito, un 61enne rimasto incastrato, sono intervenuti i vigili del fuoco di Montepulciano che, successivamente, hanno proceduto alla rimozione dei mezzi incidentati per liberare la corsia. Le due corsie di marcia, quella di emergenza, erano ostruite dai mezzi incidentati. Già questo ha provocato, in pochi minuti, una coda di diversi chilometri.

Poco dopo, per consentire l’atterraggio in sicurezza sia di Pegaso 2 sia di Pegaso 3, è stata disposta la chiusura anche della corsia sud dello stesso tratto tra Valdichiana e Chiusi. Verso mezzogiorno il clou del caos, con centinaia di auto ferme, tante altre uscite dall’A1 persino ad Orte (quando si è diffusa la notizia in molti hanno optato per raggiungere Bettola percorrere la E45) per evitare i disagi di interminabili ore di coda. Poco dopo le tredici c’è stata la riapertura al traffico della corsia direzione Roma, poco dopo anche quella verso Firenze.

Ma qui per riportare alla normalità il traffico c’è voluto del tempo. Quasi due ore per smaltire gli otto chilometri di coda createsi rapidamente visto l’intenso traffico.

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Polstrada. Inizialmente per decidere come fermare il costante aumento delle code. Quindi per procedere ai rilievi dei due incidenti.

Per centinaia di automobilisti, e anche per tutti i cittadini dei paesi “investiti“ dall’anomalo, impressionante, traffico di una Pasquetta non di svago, di tranquillità, di divertimenti ma di disagi.