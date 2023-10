Traffico da record. Paura inquinamento

Traffico a livelli record in alcune zone di Colle. I residenti sollecitano rilievi atmosferici temendo un’impennata dell’inquinamento acustico e atmosferico provocato dai gas di scarico delle numerose auto. Il traffico è particolarmente intenso soprattutto in via Diaz, nelle immediate vicinanze del centro, ed è per questo motivo che chi ci abita è preoccupato, temendo un elevato livello di inquinamento. Un’altra strada assai caotica è via 25 Aprile, nei pressi di via Diaz. In questa zona ci sono la Coop e le scuole superiori, e quindi, in alcune ore della giornata, il traffico tocca veramente livelli di guardia. Nelle ore di entrate e uscita delle scuole si creano lunghe file, con disagi evidenti anche per gli automobilisti incolonnati. I tempi di percorrenza si allungano notevolmente.