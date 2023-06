Traffico bus in Campansi La denuncia del cittadino "Danni alle macchine"

"La situazione in Via Campansi è problematica, qui gli autobus passano a elevata velocità, incuranti delle macchine posteggiate – è la denuncia di Andrea Salvadori, residente in Campansi -. Molto spesso, è successo anche a me, capita di trovare macchine danneggiate dai bus, ma gli autisti non si fermano, a meno che non ci sia qualche testimone. Quindi il risarcimento danni non avviene in modo semplice". Autolinee Toscane fa sapere che: "dalle nostre verifiche interne non risultano segnalazioni di questo tipo. Faremo ulteriori verifiche e invitiamo i cittadini a utilizzare il canale dedicato alle segnalazioni, presente sul sito at-bus.it".