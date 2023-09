Tradizione e solidarietà. Gran premio dei rioni e Memorial Nobile,. Monticiano per la Lilt

Un’opportunità per rinnovare la tradizione monticianese, per vedere all’opera i giovani fantini e i cavalli che non hanno avuto modo di mettersi in mostra sul tufo o in altre manifestazioni. Ma anche per sostenere la Lilt e il suo messaggio di prevenzione: si svolgeranno domenica, alla pista ‘Il Tamburo’, il Gran Premio dei Rioni di Monticiano e il II Memorial Franco Nobile, dedicato al compianto presidente della Lega italiana per la lotta contro i tumori di Siena.

L’evento si sarebbe dovuto tenere lo scorso 3 giugno, ma le avverse condizioni meteo hanno reso impraticabile la pista. Tutto rimandato: doppio, allora, l’impegno dell’Associazione proprietari, allenatori e allevatori Cavalli da Palio. "Ringrazio il sindaco di Monticiano, Alessio Serragli e l’assessore Paolo Neri per il grande contributo – ha sottolineato Osvaldo Costa che presiede il consiglio dell’Associazione –: non è stato facile organizzare l’evento, lo slittamento ha significato oneri e costi molto elevati e difficoltà nel reperimento dei cavalli, anche se alla fine saranno ventidue, quattro in più rispetto a giugno. Alcuni sono nomi conosciuti, altri un po’ meno, qualcuno arriva pure da fuori provincia. A disposizione dei dodici soggetti che parteciperanno al Gran Premio e al Memorial, sei e sei, anche dei box montati appositamente in modo che non debbano fare avanti e indietro".

Sì, perché la giornata partirà la mattina, alle 10,30, con le tre corse di qualificazione. I primi due di ciascuna batteria parteciperanno al Gran Premio, il terzo e il quarto al Memorial. Alle 13 si svolgerà l’assegnazione dei cavalli, alle 15 la benedizione e l’assegnazione dei Giubbetti ai Rioni. Alle 16,30 andrà in scena la finale del Memorial, un’ora dopo quella del Gran Premio di Monticiano. Alle 18 si svolgeranno le premiazioni.

"I premi in palio sono cospicui – le parole di Costa –, il mossiere sarà Andrea Calamassi, nostro ex presidente. Grazie quindi al consiglio direttivo dell’Associazione, ai soci che hanno anche messo a disposizione i cavalli e agli sponsor senza i quali non sarebbe stato possibile organizzare tutto questo".

"Mi preme ringraziare Osvaldo, il Comune di Monticiano e tutti coloro che si sono impegnati per la manifestazione – ha aggiunto Gaia Tancredi, presidente della Lilt Siena –, una buona occasione per i giovani fantini e i cavalli che non hanno avuto fortuna in stagione di mettersi in mostra. Per il secondo anno si svolgerà il Memorial dedicato a Franco nobile, il presidente che mi ha preceduto: aveva un legame fortissimo con Monticiano, tanto da far nascere lì un ambulatorio distaccato".

Cavalli e fantini, sì, ma anche solidarietà. "La scelta dell’Associazione – ha chiuso Tancredi – è stata di destinare ciò che verrà raccolto alla Lilt: il mio invito è di svolgere controlli periodici perché la prevenzione è l’unica arma possibile per combattere i tumori".

Angela Gorellini