’Tradire’, i giovedì della Chigiana. Cinque appuntamenti con la musica all’insegna della contaminazione

All’Accademia Chigiana è tempo di ‘Tradire’, un viaggio alle radici della musica, con cinque appuntamenti che per cinque giovedì consecutivi, dall’8 febbraio al 7 marzo, si svolgeranno alle 21 a Palazzo Chigi Saracini. Il progetto è curato da Stefano Jacoviello e nella sua edizione 2024 è intitolato ‘Accanto’. Ogni serata sarà inoltre introdotta da una degustazione di vini legati alle musiche eseguite, curata da Mansalto. "Gli appuntamenti – anticipano dalla Chigiana – mettono musiche una accanto all’altra. Raccolgono canti che si accostano ai confini, o li attraversano per farci sentire la presenza di chi è sempre stato lì accanto, anche se l’abbiamo dimenticato. Musiche che scavalcano le cime delle Alpi o riecheggiano dalle distese d’acqua che ci separano dall’Africa, su cui si affacciano attese infinite. Musiche per sentirsi accanto a chi non c’è, a chi è lontano. O che chiamano accanto persone con la stessa storia, in cerca di un destino comune".

Il primo concerto è ‘De Ballo Gallico’, con Guido Antoniotti (cornamuse, fiati, scacciapensieri, percussioni, voce), Sandro Fusetto (violino, voce), Gabriele Gunella (ghironda, voce) e Massimo Losito (fisarmonica, voce). Giovedì 15 ‘Asia Minore’ con Haris Lambrakis (ney), Fausto Sierakowski (sax alto) e Alexandros Rizopoulos (bendir). Il 22 ‘Una notte a Tunisi’ con Marzouk Mejri (voce, ney, darbuka, bendir) e Salvatore Morra (oud orientale, oud tunisino). Il 29 ‘Fatti e contrafatti’ con Ut – Insieme Vocale Consonante diretto da Lorenzo Donati. E infine, giovedì 7 marzo la rassegna si concluderà con ‘Argentini d’Oltremare’ con Javier Girotto (sax soprano, flauto quena) e Vince Abbracciante (fisarmonica). "Tutte queste musiche – aggiungono dalla Chigiana – servono a farci capire che siamo l’incrocio di mille percorsi, tradizioni che si traducono una nell’altra e tradiscono ogni volta le sembianze di un passato in cui è dolce rifugiarsi, per raccontare invece chi siamo, oggi per domani. Tradire, tradurre, tradizioni hanno la stessa radice che contiene il significato del contatto, dello scambio, del passaggio, della condivisione di un valore fra individui per riconoscersi a vicenda, e dar senso ad una vita che vale la pena di essere vissuta solo standosi accanto. Le differenze prendono valore, cominciano a significare, solo quando due cose sono accanto".

Riccardo Bruni