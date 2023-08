Tra sussidi e crisi aziendali Le nuove sfide

Da oggi la novità della cancellazione del Reddito di cittadinanza interessa anche 160 nuclei familiari in provincia di Siena, sui circa 1800 che complessivamente l’hanno ricevuto nel 2023 (1300 nel solo mese di giugno). Non la situazione di emergenza che si registra in altre parti del Paese, ma comunque un segnale che si innesta in un quadro economico con altri motivi di preoccupazione. Dal caso Whirlpool a quello PayCare, ad altre vicende che invitano gli attori istituzionali e le forze sociali a tenere alta l’attenzione: anche la nostra provincia non è indenne da crisi che in alcuni casi si prolungano da tempo. Con la speranza che possano arrivare soluzioni per i lavoratori coinvolti.