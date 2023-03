Tozzi e il viaggio nelle Bestie Svelata l’edizione critica

di Riccardo Castellana

Nel quadro dell’edizione critica nazionale di ‘Bestie’ esce in questi giorni presso le Edizioni di Storia e Letteratura di Roma il terzo volume dell’opera omnia il cui comitato scientifico è presieduto da Romano Luperini e da me diretto. Oggi alle 17,30 il volume sarà presentato all’Accademia degli Intronati (via di Città 75). Sono previsti interventi miei, di Roberto Barzanti e Silvia Tozzi. Dialogheremo con la curatrice Valentina Sturli e il pubblico potrà porre domande e chiedere chiarimenti o approfondimenti. Avviata nel 2018 con le novelle di ‘Giovani’ (a cura di Paola Salatto) e proseguita due anni dopo con ‘Gli egoist’ (a cura di Tania Bergamelli), l’edizione critica vedrà aggiungersi molto presto ai volumi già editi ‘Tre croci’ e ‘Il podere’.

Anche nel caso di ‘Bestie’ quello offerto ai lettori è un testo critico, controllato cioè sulle stampe e sugli autografi, allo scopo non solo di fornire la lezione filologicamente più attendibile, ma anche di permettere, al critico e al lettore, di entrare nel laboratorio della scrittura tozziana. L’apparato, infatti, descrive con rigore tutte le fasi compositive correttorie e mostra come, attraverso aggiunte, sostituzioni e soppressione di brani a volte anche cospicui, le 69 brevi prose che compongo il libro abbiano raggiunto quella forma, tra prosa espressionista e micro-racconto, che le rende un unicum non solo nell’opera dello scrittore senese. L’edizione stampata da Treves nel 1917 su segnalazione del grande critico Giuseppe Antonio Borgese segna un momento decisivo nel percorso dello scrittore senese, attirando per la prima volta l’attenzione della critica nazionale. È proprio con ‘Bestie’ che Tozzi passa da una dimensione provinciale, legata a una concezione dannunziana e attardata della letteratura, al più ampio orizzonte del grande modernismo italiano ed europeo: quello di Pirandello e di Svevo, due autori ai quali molto spesso viene oggi collegato dagli studiosi.

In queste prose caratterizzate dalla presenza, il più delle volte enigmatica, di un animale, il bestiario di tradizione medievale diventa moderna e perturbante rassegna di forme di esistenza altre e irriducibili alla coscienza. Non simboli e nemmeno vere e proprie allegorie, le bestie di Tozzi sono piuttosto i correlativi oggettivi di un’alterità assoluta che il personaggio-uomo può solo intuire e mai rappresentare interamente: sono l’immagine di una ferinità e di una natura non assimilata alla vita umana e dunque, anche, proiezioni dell’inconscio e del represso.

Nell’edizione di Valentina Sturli la filologia e la critica si fondono con intelligenza, la seconda derivando dalla prima i dati oggettivi di una interpretazione equilibrata e matura di quello che molti considerano (più del romanzo “Con gli occhi chiusi” e delle splendide novelle) il vero capolavoro dello scrittore senese.