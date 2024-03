Toula e l’unico mezzo giro sul tufo con Clemente

In attesa degli eroi del 2024, raccontiamo di Toula, femmina classe 1992 che ha partecipato tre volte alla tratta con tuttavia una sola presenza ufficiale. E’ infatti il Palio dell’Assunta del 1999 quando i capitani scelgono finalmente questo soggetto di Rodrigo Bei. Toula per quell’unica occasione va in sorte all’Oca che l’affida al fantino Clemente per una carriera più semplice per Fontebranda vista l’assenza della rivale Torre. Sesto posto alla mossa, per una partenza non semplice con il lavoro non semplice del mossiere Enzo Giorgi. Dobbiamo dire, complice anche il buon posto e il saper essere scesa ancora più in basso, Toula non parte certo male, anzi fra i primi, giocandola poi con mestiere alla fonte con il Drago di Paola Barale e il Dè, che hanno meno grinta e carattere di Clemente. Quello che poi decide la sorte di questa cavalla, ma dobbiamo dire di tutta la corsa, è il primo San Martino con una spettacolare caduta generale, di quelle che sono da ricordare nel bene e nel male. La carriera di Toula finisce praticamente qui, con la corsa solitaria della Chiocciola e la corsa scossa di questo soggetto che non rivedremo più in piazza.

Massimo Biliorsi