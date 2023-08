Toti accende la fiamma del Drago Sceglie Mistero e vince con Vittorio

Nel mese di luglio, la Contrada del Drago ha ricordato con una cena-proiezione, la vittoria di trent’anni fa, quella del 16 agosto 1993 con il fantino Andrea Chelli detto Mistero e il cavallo esordiente Vittorio. Il personaggio di quella carriera non può che essere il Capitano del Drago Mario Toti che, a dispetto di molti esperti che criticarono la scelta del giovane fantino Chelli, lo monta su un cavallo noto, nonostante la totale inesperienza. E vince. Porta a casa il suo terzo successo, a un anno dal trionfo con Il Pesse e Pytheos.

Una corsa dove, sulla carta, sono favoriti la Selva, con Figaro e Massimino, il Leocorno con Oriolo de Zamaglia e Bastiano e l’Aquila, dove si riforma la coppia vincente Il Pesse e Pytheos. Invece partono fortissimo la Civetta, con il giovane Trecciolino e Usiglia e la Tartuca con Il Bufera e Etrusco, con dietro l’Onda con Bonito da Silva e Zucchero. Il Drago intanto è quinto ma recupera metro dopo metro. Al secondo Casato il Palio si decide: Mistero, forte della potenza di Vittorio, sferra il suo attacco e mostra la sua capacità. Passa in testa dopo la fonte, all’inizio del terzo giro. Solo un attimo di distrazione rovina in parte il capolavoro di Andrea Chelli, cade infatti al terzo San Martino quando è prima già nettamente. Vittorio prosegue da solo e taglia per primo il traguardo.

Grande festa nel Drago che ripaga con mille abbracci la lungimiranza di Mario Toti. Tre successi dal 1989 al 1993 non sono cosa da poco. Con Mario Toti ricordiamo i tenenti Walter Benocci, Fabio Miraldi e Guido Collodel, mentre il barberesco era Antonio Benocci. La cena di fine settembre, coordinata dall’onorando Carlo Rossi, si svolge in via Camporegio davanti allo scenario naturale della città vecchia con le case che si arrampicano fino al Duomo. Intanto la Torre del Mangia è illuminata dei tre colori dragaioli. Particolare anche il Numero Unico che contiene l’inserto satirico Quore, e che si presenta con il particolare titolo di 035 United Colors of Dragon. D’altra parte la redazione è agguerrita con Emilio Giannelli, Carlo Pizzichini, Paolo Corbini e Enrico Giannelli.

Un lavoro editoriale che a trent’anni di distanza, si legge bene. La particolare copertina, con i protagonisti nudi come l’allora pubblicità Benetton, finì sulle pagine dell’Espresso. Dopo un Palio di luglio che aveva conquistato la cronaca con infortuni di cavalli, ad agosto la regolarità della corsa dette alla Festa la sua vera identità. Ce n’era sicuramente bisogno. Dicevamo della ricorrenza dragaiola: l’occasione per ricordare Andrea Chelli, fantino bravo quanto sfortunato, che l’anno dopo infortunò in modo grave quando correva per la Selva. Andrea è restato nel cuore dei senesi, oltre che dei dragaioli, come persona serie e preparata, di grande sensibilità, fantino che avrebbe potuto dare molto alla Festa.

Massimo Biliorsi