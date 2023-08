Tosti lascia giunta a Sarteano: "Ecco perché mi dimetto"

Sarteano, l’assessora Francesca Tosti (Italia Viva) lascia il gruppo di maggioranza e da le dimissioni dalla giunta Landi. Al centro delle dimissioni ragioni politiche come quelle sul Reddito di Cittadinanza ("a suo tempo osteggiata da vari esponenti del Pd") e di merito. La Tosti fa riferimento anche alle dichiarazioni pubbliche, via social, di un consigliere della maggioranza che in occasione della morte di Silvio Berlusconi avrebbe fatto uan battuta grave da cui si sarebbe attesa una presa di distanza da parte della maggioranza. "Le difficoltà nell’attuale gruppo sono insuperabili. Ho cercato di trovare motivi validi per proseguire, ma sono venuti meno fiducia e comunicazione, indispensabili per poter esercitare un confronto costruttivo e lavorare per il bene di Sarteano. Lascio il gruppo di maggioranza, mi dimetto da assessore e proseguo il mandato da consigliere comunale indipendente con atteggiamento collaborativo e costruttivo, con lealtà e correttezza nei confronti dell’istituzione e dei cittadini del Comune di Sarteano". A dirlo Francesca Tosti che ieri ha rassegnato le dimissioni dalla giunta Landi. Ragioni politiche e di merito al centro delle dimissioni della ormai ex assessora che non si nasconde dietro frasi di circostanza ma spiega: "Era diventata superflua la mia presenza in maggioranza perché i temi e gli obiettivi del programma elettorale che da mesi sollevavo cadevano nel vuoto. Sono grata al sindaco Landi per avermi affidato questo incarico di grande responsabilità, che è stato un grande onore ricoprire, ma la mia dignità e il rispetto per le persone a cui ho chiesto di sostenermi vengono prima del ruolo che fino a ora ho ricoperto".

L.M.