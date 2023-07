Toscano: "Brigante promosso Ha gestito bene il piano B"

"Pentito delle scelte fatte sui cavalli? Assolutamente no. E’ stata presa una decisione intelligente e corretta per il Palio dell’Onda", sostiene il capitano di Malborghetto Alessandro Toscano. Che rimanda al mittente le accuse rivolte dopo la Carriera agli staff per aver escluso Tale e quale e Remorex.

Capitano Toscano, in queste ore è forte il ritornello per cui ci sarebbe troppa dipendenza dei dirigenti dai fantini, in particolare da Tittia.

"Un refrain che sentivo ai tempi di Trecciolino, a quelli di Aceto e che, ogni volta, viene ripetuto anche adesso. Si sostiene che i capitani sono eccessivamente disponibili nei confronti dei fantini big. Quando poi, in realtà, questi ultimi hanno sempre montato il barbero più forte, indipendentemente dalle scelte compiute dai capitani".

L’Onda credeva nell’accoppiata Brigante-Viso d’angelo.

"Poteva fare molto bene ma, come detto nei giorni del Palio, ce n’era una sicuramente più forte, quella della Selva. Molta attenzione andava prestata poi all’accoppiata della Torre, che aveva il barbero vittorioso a luglio 2022. Con la curiosità di vedere Chiocciola e Giraffa per i cavalli toccati in sorte".

Qualche barbero di luglio che si può riprendere per l’Assunta?

"Fra gli esordienti ci sono buoni soggetti. Vediamo come sono rientrati, prematuro dirlo".

Brigante alla mossa.

"E’ stato bravo. Sapeva che se avesse avuto l’avversaria accanto, consapevole che Zio Frac era più pronto in partenza, bisognava andare davanti. Avevamo un gap fra la mossa e San Martino".

Il cavallo poi è scivolato.

"I posteriori, è andato giù. Dopo 40 minuti di mossa aveva meno benzina".

Brigante com’è stato accolto dopo il Palio in Contrada?

"Una volta caduto a San Martino è stato raccolto dall’ambulanza e portato via. Quindi è tornato a casa. Comunque tutto sereno".

Tittia dove può arrivare?

"Tutto ciò che Giovanni sta raccogliendo è frutto di un lavoro significativo con un cambio di passo avvenuto nell’inverno 2018-2019. Allora ha deciso di diventare il fantino che è adesso".

Mossa ben gestita?

"Il mossiere è riuscito a determinare una partenza regolare per tutti. Sicuramente più che sufficiente il suo lavoro".

Cosa ha pensato Toscano quando ha visto la Torre proprio accanto alla mossa?

"Chiaro che si attivava il piano ’B’. Carlo l’ha gestito molto bene. Promosso a pieni voti".

La.Valde.