"Torture a Ranza, faremo appello Quel reato deve essere riscritto"

di Laura Valdesi

SIENA

Il sipario era calato sul caso delle presunte torture al carcere di Ranza nei confronti di un detenuto tunisino il 9 marzo scorso con la condanna dei cinque imputati a pene che variavano da 5 anni e 11 mesi a 6 anni e mezzo, più il risarcimento. Una sentenza storica perché da subito il presidente del collegio Simone Spina aveva parlato di "autonomo reato di tortura in concorso". Com’è poi stato confermato nelle 257 pagine delle motivazioni (vedi articolo nel fascicolo regionale), fresche di deposito.

"Premesso che devo leggere in modo approfondito quanto scritto dal giudice – osserva a caldo l’avvocato Michele Passione del Garante nazionale per i detenuti, costituito parte civile nel processo – ha tenuto l’accusa di tortura qualificata come reato autonomo. Lo sottolineo non per l’aspetto sanzionatorio che non mi interessa, quanto da un punto di vista valoriale. Non è una sorpresa però a fronte di valutazioni formulate anche di recente da altri tribunali, Firenze compreso, verificare che c’è una lettura di altro tipo conforta. Soprattutto in uno scenario nel quale si intende eliminare il reato di tortura". I giudici nelle motivazioni ritengono cruciale il video. "Ho sostenuto e sostengo l’importanza delle telecamere, soprattutto a tutela dei poliziotti che si comportano correttamente. Sottolineo al contempo che le cose esistono al di là del fatto che vengano riprese, pur vivendo in una società nella quale c’è una sorta di ossessione per le immagini per cui se qualcuno racconta un fatto è come se venisse considerato meno rispetto ad un frame, per esempio", osserva Passione. Ribadito che seguirà la vicenda in appello e se necessario in Cassazione, tiene ad evidenziare come dalla sentenza emerga "che quello era un reparto di totale anomia, anche questo è espressione di una certa concezione che si ha del carcere".

"Ci sono voluti sei mesi per scrivere la sentenza, avremo 45 giorni per presentare l’appello. Sarà certo complesso fare tutto in questo breve arco di tempo vista la delicatezza della vicenda", esordisce l’avvocato Manfredi Biotti che difende 4 dei 5 imputati. E che sin dall’inizio si è occupato del caso, combattendo come un leone e restando vicino, anche umanamente, agli uomini della polizia penitenziaria. "Se quello che viene contestato ai miei assistiti – prosegue riservandosi eventuali altre valutazioni ad una lettura certosina delle motivazioni – è tortura allora vuol dire che tale reato ha bisogno di essere completamente riscritto perché, evidentemente, lo strumento a disposizione del giudice è troppe generale per come è formulato. Mi auguro che nel periodo in cui sarà pendente l’appello o la Cassazione successiva venga fatto, altrimenti vuol dire che l’inquadramento di questa condotta è stato comunque figlio di un’errata interpretazione". L’avvocato Biotti si sofferma sul video per ribadire che nutre "ancora dubbi sulle modalità di acquisizione, come già argomentato durante il processo". E sottolinea come "la rabbia degli imputati sia quella di non avere alcuna tutela dall’amministrazione penitenziaria, sia sotto il profilo del supporto economico o della copertura delle spese, sia della garanzia di un posto di lavoro magari anche in altri istituti, con mansioni e in settori diversi. Trovandosi invece a stipendio dimezzato, a casa, senza poter lavorare con famiglia a carico, mutuo da pagare quando, in realtà, il fatto per cui hanno subito un processo non è grave al punto da comportare tutto ciò. Oltre a una condanna penale c’è stata una sociale, lavorativa, morale. Già considerati da tutti colpevoli al primo grado di giudizio invece di essere ritenuti presunti innocenti, grazie anche alla diffusione del video senza oscuramento dei volti".