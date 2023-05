Torrita torna capitale del blues Irene Grandi accenderà il palco Romani: "Tre giorni di grande musica"

Profumo di estate, profumo di musica. Manca ancora un bel pezzo di primavera per arrivare alla stagione più calda dell’anno che poi è anche quella che fa rima con festival all’aperto e concerti sotto le stelle. Tra i primi ad arrivare, e gli appassionati di musica lo sanno bene, è il Torrita Blues che quest’anno taglia il traguardo delle trentacinque edizioni. Le date sono 22, 23, 24 giugno e il cartellone è come sempre ricco, composto da artisti affermati e talenti musicali magari non conosciuti al grande pubblico ma che si sono già fatti apprezzare in festival di livello e nei concerti in giro per l’Italia e il mondo. I nomi più attesi sul palco montato in Piazza Matteotti, nel cuore del centro storico, quest’anno sono Irene Grandi e Mud Morganfield. La prima è una delle voci femminili più apprezzate in Italia che a Torrita (venerdì 23 giugno) porterà il suo "Io in Blues". L’artista, nel corso del suo tour, ha dimostrato di trovarsi molto a suo agio con il genere. Sul palco insieme ad Irene Grandi una band di ottimi musicisti come Pippo Guarnera, un nome importante del blues italiano, Saverio Lanza, Fabrizio Morganti, Piero Spitilli. Il concerto sarà un mix di canzoni italiane ed internazionali che spaziano tra grandi classici del blues e del soul e brani del repertorio dell’artista fiorentina riproposti con un nuovo arrangiamento che guarda al blues-rock. Ci saranno altri due concerti nella serata del venerdì: i Trio Insolito e The Crowsroads che hanno vinto l’Italian Blues Challenge 2022 e che a giugno andranno in Polonia proprio a rappresentare l’Italia all’European Blues Challenge. Sabato 24 giugno sarà la volta di Mud Morganfield, il figlio maggiore del leggendario Muddy Waters che è stato uno dei più grandi artisti blues di tutti i tempi. Mud Morganfield si è esibito su palcoscenici prestigiosi e c’è curiosità per ascoltare la sua voce e vederlo sul palco. Si prevede dunque una serata all’insegna del "Chicago Blues" ma non solo e che sarà aperta dal talentuoso chitarrista Alberto Visentin. Non mancherà la tradizionale cena del giovedì in Piazza Matteotti con tre band che arrivano da "Effetto Blues": Matteo Pizzoli’s True Grit (Brescia), Lil’ Mama Blues (Cuneo) e Low Town (Domodossola). "Siamo pronti - spiega Luca Romani, direttore artistico del Torrita Blues - sono contento della partecipazione anche dei più giovani e ci aspettiamo un bel festival. La scelta di Irene Grandi è anche per far conoscere ad un pubblico più ampio il nostro Torrita Blues che ormai è comunque consolidato. Saranno tre giorni di grande musica".

