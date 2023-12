Torrita si trasforma in un presepe vivente

L’anno scorso ci fu il ritorno, dopo una lunga assenza, il 2023 è invece quello della conferma dell’evento con alcune novità e un’esperienza alle spalle preziosa per migliorare ancora. Il 26 dicembre a Torrita di Siena torna il Presepe vivente nel centro storico, dalle 16 alle 19, un’idea che ha unito tante persone, giovani compresi, un punto di riferimento come la parrocchia e associazioni molto conosciute quali la Misericordia, la Proloco e Le Rondini. Tutti insieme per ricreare la magia del Presepe nel suggestivo borgo della Valdichiana che per un pomeriggio sarà avvolto da un’atmosfera affascinante.

Si parla di oltre cento torritesi coinvolti come comparse, si potranno vedere all’opera tra vicoli e piazze perché al centro dell’iniziativa c’è ’la rievocazione degli antichi mestieri attraverso la Natività’.

Tra le novità, un ingresso e un’uscita separate per accedere al Presepe vivente (ingresso gratuito), il coinvolgimento di alcune attività commerciali (come bar e osteria), la ricostruzione di un mercato in piazza con tanto di animali. Tanta la passione messa dai promotori per preparare il tutto al meglio: dalle sarte che hanno pensato ai costumi, fino all’allestimento e non solo.

Ci saranno più ’stazioni’ lungo un percorso che gli organizzatori hanno voluto arricchire. Lo scorso anno la gente rispose presente (e non solo quella del paese) in gran numero, d’altronde il Presepe vivente a Torrita godeva di una lunga tradizione e meritano quindi un applauso tutti quei torritesi che lo hanno voluto riproporre. Così è stato anche per il carnevale, confermato anche nel 2024, e per altri eventi popolari che torneranno a vivere.