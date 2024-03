Torrita si rimette a nuovo. Riqualificazione urbana, lavori per un milione

Obiettivo, dare un nuovo volto, ovviamente migliorativo ad alcune zone subito fuori dalle mura storiche. I primi giorni del mese di febbraio avevamo già dato notizia dello scorrimento di graduatoria del bando sulla rigenerazione urbana che aveva dato l’ok, la comunicazione era arrivata dalla Regione, a un finanziamento di 600mila euro, grazie alle risorse del Fondo di sviluppo e coesione sociale, per un progetto del Comune di Torrita di Sierna che, di fatto, riguarda l’area attorno alle mura.

Il Comune ieri ha confermato l’ottenimento delle risorse annunciando che aggiungerà ulteriori 400mila euro dal proprio bilancio per un intervento del valore complessivo di un milione di euro. Cosa comprende il progetto? Si parte dal rifacimento completo del manto stradale di tutta via Passeggio Giuseppe Garibaldi che, insieme alle zone in prossimità delle quattro porte, sarà rivestita di una pavimentazione architettonica.

Nella strada a senso unico che collega Porta Gavina a Porta Pago verrà invece installato un impianto di illuminazione dove sono i parcheggi che saranno a loro volta dotati di una pavimentazione verde drenante che punta a migliorarne anche l’estetica. Tra le novità la sostituzione dell’attuale suolo con una pavimentazione, sempre drenante e architettonica, nell’area del giardino del ’Triangolo’ dedicato allo storico torritese Giovanni Maria Guasparri, del giardino ’G. Marconi’ e del Gioco del Pallone, uno dei luoghi simbolo del paese, dove si svolge, tra l’altro, il Palio dei Somari, "così da avere benefici di maggiore praticabilità e più funzionalità in termini di manutenzione e smaltimento delle acque superficiali", spiegano dal Comune di Torrita di Siena.

"Con un progetto valido e in grado di intercettare le risorse messe a disposizione dal Fondo di sviluppo e coesione sociale, l’amministrazione comunale ha saputo cogliere una preziosa opportunità per riqualificare e valorizzare il centro storico" è il commento dell’assessore Laura Giannini.

Per il sindaco Giacomo Grazi, "migliorare l’ambiente urbano, anche dal punto di vista ambientale, è l’obiettivo che il Comune di Torrita di Siena ha inteso perseguire, quando lo scorso anno ha partecipato al bando sulla rigenerazione urbana con cui la Regione Toscana ha dato un forte segnale di attenzione alle necessità delle aree interne".

L.S.