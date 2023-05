Torrita, si recupera l’ex scuola Diventerà la casa delle associazioni

Per tanti torritesi è stata la scuola in cui hanno trascorso anni indimenticabili, un luogo del cuore. Presto diventerà la "casa delle associazioni", uno spazio per le realtà storiche del paese ma anche aperto ad attività innovative e giovanili. Parliamo dell’ex scuola in via Roma, a Torrita di Siena, il grande edificio che guarda dall’alto la parte bassa del paese. Attualmente al piano terra sono presenti l’archivio storico e la biblioteca comunale, che resteranno, ma presto arriverà un nuovo "ospite". Il Comune ha infatti pubblicato un avviso pubblico (a procedura comparativa) per la manifestazione d’interesse per la gestione di locali che si trovano nella "Palazzina E.De Amicis", l’edificio a due passi dal centro storico di proprietà comunale. Un’opportunità, ad esempio, per associazioni e cooperative che cercano un nuovo spazio o magari per chi vuole creare un ambiente di co-working e quindi di condivisione di un ambiente lavorativo. Ma anche per le realtà giovanili e legate al volontariato che hanno bisogno di un posto. La selezione si concentrerà anche su quei "progetti innovativi e di sviluppo sostenibile - si legge nell’avviso pubblico -, finalizzati ad interventi volti alla promozione della coesione sociale ed in grado di consolidare il senso di comunità, di sicurezza e di appartenenza dei cittadini nei confronti del territorio" ma anche su quelli in grado di "favorire la possibilità di sviluppare forme di lavoro dinamiche e tecnologicamente evolute". Saranno concessi in comodato d’uso alcuni locali ubicati all’interno dell’ex scuola. La convenzione tra il Comune e il comodatario durerà fino al 2 luglio 2024 (prorogabili eventualmente fino al 31 dicembre). La presentazione delle domande dovrà avvenire entro il 15 maggio. "Vogliamo creare sin da subito interesse per questa struttura - spiega l’assessore Roberto Trabalzini - in modo che possa vivere con nuove attività". Un primo inizio perché alcune stanze nell’ex scuola sono già "prenotate". "Ci saranno - continua Trabalzini - dei lavori di consolidamento e per il miglioramento sismico, finanziati dalla Regione Toscana, e quando saranno terminati al primo piano troveranno posto la Filarmonica "Guido Monaco - La Samba" con la propria scuola di musica ed a piano terra sarà allestito il Museo della memoria a cura di Anpi Torrita, ci saranno spazi per le associazioni. L’auspicio è di avere l’immobile rimesso a nuovo entro il 2024". Il vincitore dell’avviso pubblico, in caso di lavori in corso dopo l’assegnazione dei locali dell’ex scuola, potrà proseguire la propria attività nei locali "in via Ottavio Maestri, di proprietà del Comune", conclude Trabalzini. Luca Stefanucci