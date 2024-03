Torrita, pieno di entusiasmo e turisti. Palio dei Somari, bilancio positivo

Musica, divertimento e clima di festa perché a vincere non ci si abitua mai. Porta Nova ha celebrato il trionfo al Palio dei Somari numero 67 di Torrita di Siena a pochi metri di distanza dallo scenario del Gioco del Pallone, dove Alessandro Guerrini ’Cobra’ è stato il protagonista dell’ennesimo successo per i colori bianconeri. Porta Nova ha fatto ’tredici’, il panno dipinto da Cristiana Margutti ha un sapore speciale perché averlo portato in sede significa il sorpasso su Le Fonti.

E adesso questa contrada, in solitaria, può gonfiare il petto con l’orgoglio di essere la più titolata della manifestazione. ’Cobra’, tra i fantini, lo era già ma adesso con otto vittorie (sette proprio con Porta Nova) allunga ulteriormente e chissà se mai qualcuno riuscirà a superarlo. Un’impresa non facile, per anni questo fantino così abile resterà il ’re della piazza’. Quella andata in archivio è stata comunque un edizione del Palio dei Somari molto positiva che ha goduto di una partecipazione davvero importante da parte del pubblico, confermando un format che piace per la sua genuinità e il coinvolgimento grazie anche all’egregio lavoro svolto dai volontari delle contrade.

Ma quella che si è appena conclusa è anche l’ultima edizione da presidente dell’Associazione Sagra San Giuseppe da parte di Yuri Cardini, un uomo di Palio e che ha sempre partecipato attivamente alla festa più amata dai torritesi. Il Palio dei Somari negli anni è andato sempre avanti, non allontanando le novità pur rimanendo fedele alla tradizione. Non mancheranno, comunque, le sfide per crescere ancora di più in futuro. Vedremo chi sarà il nuovo ’timoniere’.

Da sottolineare che domenica, oltre ai premi per sbandieratori, tamburini e per il miglior corteo storico, sono state consegnate tre targhe di riconoscimento a Mirko Cateni, Samuele Goti e Fabrizio Biagiotti. Il loro impegno è stato premiato e applaudito dai torritesi.

L.S.