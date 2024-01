Torrita, è morto il ciclista investito. Nannotti venne travolto da un’auto

Fu travolto da un’auto guidata da un turista tedesco, che era in vacanza con la moglie sulla cosa grossetana. Aliviero Nannotti era in sella ad una bici quando fu travolto il 5 ottobre scorso sulla strada delle Collacchie, intorno alle 9 di mattina, al bivio che porta a Marina di Grosseto, in via Montecristo.

L’uomo è morto ieri all’ospedale di Siena dopo un calvario durato più di tre mesi. Originario di Torrita di Siena, durante la caduta, l’uomo aveva sbattuto violentemente la testa a seguito dello scontro con l’auto che non lo aveva visto arrivare. Sull’asfalto era rimasta una grossa chiazza di sangue. I sanitari, che intervennero sull’incidente, si accorsero subito che le condizioni dell’uomo erano disperate. Dopo una serie di cure sul posto, decisero di trasportare il ferito all’ospedale Le Scotte di Siena.

L’elisoccorso Pegaso, atterrato nei terreni che costeggiano la strada provinciale dove l’ambulanza aveva accompagnato il ciclista, trasportò l’uomo alle Scotte dove ieri è deceduto. I sanitari tentarono le procedure di rianimazione, perché le condizioni dell’uomo che stava trascorrendo una vacanza a Marina, apparvero subito gravissime.

Sul posto, per verificare la dinamica dell’incidente, hanno lavorato gli uomini del comando della Polizia municipale di Grosseto.