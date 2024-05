Torrita diventa ’il borgo dei libri’. Incontri letterari e autori in vetrina

Scrittori affermati, ’chicche’, opportunità per i più giovani di avvicinarsi ad un mondo affascinante e coinvolgente come la lettura. A Torrita di Siena, sabato 25 e domenica 26 maggio, torna ’Il Borgo dei Libri’, decima edizione di un evento che stuzzica la curiosità degli appassionati grazie ai numerosi incontri con gli autori. Tra i più attesi, spicca Enrico Galiano, insegnante, scrittore, molto popolare sui social e che è recentemente tornato in libreria con "Una vita non basta". Galiano chiuderà la prima giornata con una lectio magistralis "Come trovare il proprio Daimòn. Lezioni per capire qual è il proprio posto nel mondo" al Teatro degli Oscuri.

E poi Simona Fruzzetti, che presenta il suo libro "Un camice di troppo", terzo episodio della serie di Mrs. Brown (sabato ore 18.30) e la presenza di Pierdante Piccioni, il medico la cui storia ha ispirato la serie tv di grandissimo successo, "Doc - Nelle tue mani" (domenica ore 11).

Ci sarà un’anteprima, venerdì 24 maggio alle ore 21.15, con il Forum dell’Accademia degli Oscuri con Marco Bianchini, presidente del Centro Italiano Studi Ufologici e autore del libro "Ufo: luci e ombre sul caso Faralli", si parlerà di un episodio che ha fatto storia avvenuto proprio a Torrita. Sabato spazio anche all’attualità con un tema delicato come il web, le sue minacce e dipendenze, con la psicologa Elisa Marcheselli (ore 11) che presenta il libro "Senza controllo".

Alle ore 14 sarà il momento di Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, autore di "Pane e politica" e, a seguire, le premiazioni del Concorso letterario Clanis per le scuole della Valdichiana Senese e Aretina (tema il "Viaggio in Valdichiana" declinato in "chianino"). Domenica, dopo l’apertura della fiera del libro, alle 10.30, Dino Marchese presenta "Libera nel vento: a cavallo verso Santiago di Compostela"; su Ghino di Tacco, a cui Torrita dedicherà un murales nel centro storico, è incentrato il libro che Elide Ceragioli presenta alle 12.

L’appuntamento organizzato dall’associazione I Culturativi "Il giallo universale, un genere letterario per bambini, ragazzi e adulti" (ore 15.30), vedrà la partecipazione degli autori Fabio Mundadori, Paola Iannelli, Paolo Regina, Simona Teodori, Luca Ongaro. Domenica (ore 17) ci sarà Eugenio Giani, Governatore della Regione Toscana, in veste anche di autore, con il testo "Cosimo I De Medici, il padre della Toscana moderna". Spazio anche a spettacoli, mostre, sport: tutto nel centro storico. Il programma completo è sul sito della manifestazione.

L.S.