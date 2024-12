Torrita, consiglieri-attori. Per dire ’no’ alla violenza

Attori per una sera, ma per una valida causa: assessori e consiglieri di maggioranza e minoranza, insieme sul palco del Teatro degli Oscuri, hanno presentato sabato sera "Ora tocca a noi", un recital inedito sul tema della violenza sulle donne coordinato dall’assessora alle Pari Opportunità Fabiana Caroni. Tra musica e parole, l’evento teatrale ha toccato le corde emotive della platea, attraverso la profondità dei testi letti e recitati e la forza delle situazioni di volta in volta rappresentate. L’iniziativa è stata realizzata con la collaborazione della Compagnia Teatro Giovanni Torrita e la partecipazione straordinaria della piccola Perla, in rappresentanza di tutte le donne di domani. Lo spettacolo è stato introdotto dalle operatrici del Centro anti-violenza Gianna Pesenti e Assunta Bigelli, dal presidente dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese Edo Zacchei e dalla consigliera regionale Elena Rosignoli.