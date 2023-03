Torrente Staggia È allarme Grosse piante in acqua Segnalazione dei cittadini

di Paolo Bartalini

Cadono grosse piante nell’alveo del torrente Staggia. Un episodio è stato rilevato in questi giorni lungo il corso d’acqua nel territorio comunale di Poggibonsi, in particolare all’altezza della località Ponte Nuovo. Una causa, forse, è legata agli eventi atmosferici che hanno caratterizzato il recente periodo all’insegna anche di una allerta maltempo che si è protratta per più di una giornata. Oppure alla base di tutto non sarebbero escluse altre problematiche, di diversa natura, che restano da accertare e che potrebbero aver determinato il particolare scenario nelle campagne intorno a Poggibonsi. Così alcune persone che hanno notato i rami e il fusto adagiati sul fiume, non hanno esitato a comunicare al nostro giornale la situazione emersa in seguito a questa vicenda e a invitare gli enti di competenza a una valutazione del quadro. Sempre con l’auspicio di misure a favore dell’ambiente in cui vivono e più in generale della comunità di Poggibonsi nell’insieme.

"Incolumità e prevenzione dei pericoli sono aspetti fondamentali della vita quotidiana - spiegano i cittadini che hanno contattato La Nazione - anche quando si parla della vita delle piante e della salute dei fiumi e dei torrenti che scorrono nel nostro territorio. È necessario dunque tutelare pure questo tipo di patrimonio di carattere naturale, tenendo a distanza i pericoli e salvaguardando la sicurezza, anche di un torrente come lo Staggia, in materia di esondazioni o di altre questioni non secondarie a ciò collegate". Episodi che del resto non sono infrequenti, quando il persistere di fenomeni meteorologici si ripercuote su una certa area geografica e di conseguenza sugli abitanti, che chiedono dunque puntualmente dei provvedimenti in fatto di sicurezza. E così è avvenuto stavolta a Poggibonsi, nella zona del Ponte Nuovo, come è stato evidenziato. "Ma potrebbero esserci anche altre località a rischio - insistono, per concludere, i nostri lettori - da esaminare in previsione di eventuali interventi da compiere a beneficio della tranquillità di ciascuno di noi".