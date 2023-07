Torrenieri, le strade come fiumi Paura per le piogge eccezionali

di Andrea Falciani

La forte ondata di maltempo di venerdì pomeriggio ha colpito praticamente tutto il Senese ma si è fatta particolarmente sentire nel territorio di Montalcino. Durante la giornata e praticamente tutta la nottata abbiamo assistito a un vero e proprio succedersi di bombe d’acqua che hanno causato disagi sia nei centri abitati del comune sia lungo le strade provinciali del territorio. Se a Montalcino centro si sono registrati in media settanta millimetri d’acqua, a Torrenieri se ne sono contati ben novanta mentre il primato spetta a Montisi con addirittura centoventi millimetri.

A Torrenieri l’acqua scorreva come un torrente con la maggior parte dei tombini che non riuscivano a contenerla e conseguente allagamento delle strade, in alcuni punti l’acqua è quasi arrivata alle portiere delle auto in sosta.

"È stata una giornata di burrasca – ha detto il sindaco Silvio Franceschelli –, ho avuto notizia di garage e scantinati allagati a Torrenieri, una frana ha interessato la provinciale a Montisi mentre a Lucignano d’Asso è stato chiuso il ponte in attesa che il torrente rientrasse nel proprio letto senza essere pericoloso per la circolazione. Una situazione da monitorare nella sua evoluzione con le previsioni che per fortuna annunciano il ritorno del bel tempo".

Abbiamo dato ovviamente uno sguardo anche alla campagna con i produttori impegnati a controllare l’evolversi della situazione a pochi mesi ormai dalla vendemmia. "Si sta presentando un’annata complessa – ha detto Fabrizio Bindocci, presidente del Consorzio del Brunello –, ci ricorda molto il 2018 che, nonostante le piogge, risultò poi di buona qualità. Dovrebbero ora arrivare alcune settimane di tempo buono e questo ci permette di essere ottimisti circa il proseguimento della stagione".

Il tema del cambiamento climatico e dell’ambiente torna repentinamente alla ribalta: "Ormai dobbiamo abituarci a un clima

che assomiglia sempre di più a quello tropicale. Ogni volta che la pioggia è un po’ più abbondante campi e strade si allagano – dice un anziano agricoltore –. Quando ognuno di noi teneva pulito il tratto dei fossati che passano nel suo terreno, questo non succedeva. Oggi se ti azzardi a farlo ti becchi una multa, in compenso però chi lo dovrebbe fare non lo fa o lo fa male e in campagna si rischia sempre il disastro. Anche nei paesi, se griglie e fognature avessero una manutenzione migliore ci sarebbero meno danni anche se da scariche di pioggia così forti ti difendi male".

Una cosa è certa, se questo sarà l’andamento climatico, dovremo adattarci con ogni mezzo per evitare di dover ogni volta fare la conta dei danni che è un po’ come dire, in questo periodo di grandi difficoltà economiche, che piove sul bagnato.