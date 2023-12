Torre, le mosse di Ricci: "Evitiamo di diventare solo un show mediatico. Questo non è Palio"

di Laura Valdesi

SIENA

Ricci eletto con un grande consenso: massima fiducia dei torraioli. La vittoria della rivale non l’ha scalfita.

"La vittoria di una rivale è sempre dolorosa per qualsiasi contrada o capitano, ma questo non può in nessun modo inquinare il lavoro che è stato fatto durante l’anno. Certamente rimane l’amarezza ma anche questo è Palio".

Non sarà un’annata facile perché la Torre non corre mai di diritto e ha due Palii di squalifica.

"Abbiamo un anno davanti a noi complesso, con alcune incertezze che ci limitano la visuale, ma siamo pronti e soprattutto la gestione della squalifica non ci spaventa. Abbiamo tante cose in cantiere, alcune delle quali devono essere affinate, altre invece sono in fase embrionale e devono essere alimentate giorno per giorno. Cosa intendo quindi, che vediamo quest’anno come un momento, un pò più lungo di quello che avremmo voluto, per preparare il ritorno sul tufo. Ma a volte il tempo non è solo un tic tac, ma è invece prezioso per costruire solide basi"

Cosa l’ha amareggiata nel 2023 e cosa invece l’ha resa orgoglioso

"Inutile dire che aver sfiorato la vittoria non può che non amareggiare, ma forse non solo come capitano ma soprattutto come contradaiolo. E’ invece più difficile trovare un solo motivo che mi ha reso orgoglioso, perchè ne avrei diversi, ma credo che quello che sicuramente voglio condividere con voi è che ho sentito e visto la mia contrada, anche in quest’annata paliesca non proprio favorevole, unita compatta, vicina,fiduciosa e tutti questi aspetti non li ho ascoltati dalle semplici parole dette, ma li ho visti soprattutto nei loro occhi….e questo è tanta roba…".

Gingillo squalificato, Carburo idem: vengono meno due punti di riferimento. Cambiera’ la strategia di Salicotto?

"Le sanzioni non possono cambiare rapporti veri o modificare la strategia che vogliamo adottare in Salicotto. Possono alterare i tempi di esecuzione, o semplicemente ci vediamo costretti a posticipare quello che avremmo voluto portare sul tufo a stretto giro, visto che per, speriamo per il minor tempo possibile, saremo assenti tra i canapi. La nostra visione ovviamente è più ampia e sono certo che i nostri rapporti con Gingillo, Carburo e anche altri importanti riferimenti come Scompiglio non possono subire scossoni per futili motivi".

Giustizia paliesca: Gotti dice che bisogna consentire il gioco delle rivali essendo un po’ più di manica larga anche sul cambio posto

"Sulla giustizia paliesca avrei voluto rispondere No comment, visto che questo è un tema molto delicato. Voglio solo dire che a volte nel passato ci sono molte delle risposte del futuro, e quando ero bambino io si scendeva in piazza e tutto rimaneva all’interno della conchiglia, perchè è li che la festa vive. Non è con i miei desideri purtroppo che verranno riviste le regole, ma forse qualcosa deve essere fatto, per evitare di diventare solo un’esibizione mediatica e cattura turisti…questo non è palio!"

Protocollo equino: c’è qualcosa da modificare?

"Le modifiche anche nel 2023 da parte dell’amministrazione comunale non sono mancate nel protocollo e sono state significative. Particolare attenzione non solo alla preparazione dei cavalli, ma anche alla loro effettiva e costante presenza a tutte le fasi di avvicinamento alla Carriera. Abbiamo tutti assistito al vociare sull’esclusione dell’articolo 10 che prevede l’esclusione di un soggetto per l’annata in corso e le due successive in caso di ingiustificata assenza dal protocollo, ma forse poi tutto si è dissolto in una bolla di sapone, trovando delle alternative alle dinamica di scelta. Cosa poter modificare ancora, direi di attenzionare le piste a disposizione del protocollo e forse rivedere la strada di scelta dei capitani dei cavalli sani ed idonei alla piazza".

Visto che siamo a Natale cosa vorrebbe trovare sotto l’albero?

"Probabilmente non qualcosa di materiale, vediamo come posso dirlo…..un po’ più di fattore C con fiocco rosso….."

La Torre segue qualche fantino giovane?

"Ormai la parola giovane si riferisce a più tipologie di fantino.. la giovane promessa, il giovane esordiente, il giovane da confermarsi… è naturale seguire con attenzione qualche fantino giovane".

A chi vorrebbe portare il carbone, fosse la Befana, Ricci?

"La lista potrebbe essere davvero lunga, soprattutto se allargo lo scenario dalla nostra contrada-città-nazione-mondo, ma rischierei di fare della demagogia. Quindi dico che lo porterà a me stesso, ma forse non sarà proprio nero nero…."