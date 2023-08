’Torneo di apertura delle Cacce’ Rievocazione storica a Montalcino Oggi la presentazione del premio

Inizia oggi il fine settimana del ’Torneo di apertura delle Cacce’ a Montalcino. Già da giorni comunque si respira l’aria della festa con cene nei rioni, con gli arcieri che concludono la loro preparazione sotto la guida dei capitani che dovranno ora scegliere i tre nomi da portare al sorteggio di domani a mezzogiorno. Stasera alle 18,30 intanto si terrà sotto i loggiati di Piazza del Popolo la presentazione dell’opera che andrà in premio al Quartiere vincitore. L’artista che ha eseguito l’opera è Lucia Menchini, originaria di Montalcino e residente a Firenze dove ha lavorato al laboratorio di scenografia del Teatro Comunale fiorentino. Attualmente il suo percorso artistico è orientato alla realizzazione di mosaici utilizzando ’cocci’ di ceramica toscana. L’artista, che si è aggiudicata il bando per la realizzazione dell’opera si è a più riprese dichiarata orgogliosa di poter lavorare per la festa della sua città di origine.

Il programma prevede per domani alle 11 l’uscita del gruppo ’Il Trescone’ che in piazza proporrà danze tradizionali. A mezzogiorno i quattro popoli di Montalcino assisteranno all’estrazione degli arcieri che difenderanno i colori dei propri Quartieri. Alle 17,45 il corteo storico si recherà al campo di tiro dove si disputerà la provaccia. Al termine, nelle vie dei rioni, si terranno le tradizionali cene degli arcieri. Domenica la giornata sarà davvero lunga; tutto inizierà alle 10 con il banditore annuncerà la festa lungo le vie cittadine. Nel pomeriggio invece il corteo partirà alle 16,00 per sostare in Piazza Garibaldi dove si terrà la funzione di benedizione degli arcieri. Successivamente dopo essere passato per la Fortezza, il corteo raggiungerà il campo di tiro dove i Quartieri Borghetto, Pianello, Ruga e Travaglio si affronteranno nel torneo di tiro con l’arco. Al termine il rione vittorioso sfilerà, portando in alto l’opera di Lucia Menchini, per dare inizio ai festeggiamenti che si protrarranno fino al prossimo torneo di ottobre. L’attesa dunque è grande, i preparativi sono ultimati quindi non resta che goderci questo fine settimana all’insegna della storia e delle tradizioni. È confermata anche la diretta televisiva sull’emittente NTI ch. 93, sul sitowww.ntimedia.it e sulla pagina facebook del Comune di Montalcino.

Andrea Falciani