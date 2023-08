Torneo delle Cacce a Montalcino: Premio in Ceramica per i Vincitori

Con la presentazione dell’opera realizzata da Lucia Menchini, che è stata molto apprezzata dal pubblico, entra definitivamente nel vivo il ’Torneo di apertura delle Cacce’ edizione 2023. Alle 18,30 di ieri, sotto ai loggiati di piazza del Popolo, alla presenza dell’artista, delle dirigenze dei Quartieri, del presidente del Comitato di tutela delle feste identitarie Giampaolo Pierangioli, dell’assessore con delega alle feste Alessandro Nafi, del sindaco Silvio Franceschelli, la storica dell’arte Maddalena Sanfilippo ha illustrato l’opera, la tecnica realizzativa e ha tracciato il profilo dell’artista montalcinese Lucia Menchini.

Si tratta di un bellissimo mosaico che ha in primo piano un arciere e sullo sfondo Montalcino con gli stemmi dei Quartieri, la Balzana e il Leccio. "Sono molto emozionata e onorata - ci ha detto la Menchini - per aver ricevuto l’incarico di realizzare il premio per la festa della mia città. Ovviamente può piacere o meno ma una cosa è certa, l’ho realizzata con tutto l’amore possibile e ne sono fiera. Come potete vedere si tratta di un mosaico composto da tessere ricavate da pezzi di ceramiche toscane, tutto materiale di recupero, ho anche utilizzato una tazza di ceramica proprio di Montalcino ed in particolare un pezzo con raffigurata la nostra fortezza".

"Non so ovviamente – prosegue – nella teca di quale sede sarà ospitato, ma sono felice per aver dato il mio contributo alla scrittura di un’altra pagina della storia di Montalcino e il premio sarà per la coppia di arcieri che avrà centrato l’obiettivo con l’energia, la forza e la determinazione che credo esprima l’arciere del quadro".

Andrea Falciani