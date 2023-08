Torneo delle cacce a Montalcino: Dai costumi di Olla all'Opera di Lucia Menchini

Clima caldo a Montalcino, non solo per le alte temperature estive ma anche per l’avvicinarsi del Torneo di Apertura delle cacce in programma da venerdì 11 a domenica 13 agosto. Una nuova sfida fra gli arcieri dei quattro Quartieri che a pochi giorni dalla sua disputa si annuncia ricca di novità. Un altro passo dunque nell’ambizioso ed importante percorso che l’amministrazione comunale ed i Quartieri hanno intrapreso per far crescere e valorizzare la Festa. In questa ottica c’è grande attesa anche per la messa a punto di alcuni dettagli dei costumi presentati nell’ottobre del 2022 e realizzati dal maestro Pier Luigi Olla presso la sartoria teatrale Antonietta di Firenze. Un progetto tanto importante quanto impegnativo che è stato seguito passo dopo passo da una commissione istituita dal presidente del consiglio comunale Alessandro Nafi e di cui fanno parte i rappresentanti dei 4 Quartieri insieme ad un membro del comitato di tutela delle feste identitarie. Ad aprire la tre giorni, come da tradizione, sarà la presentazione dell’Opera che andrà in premio al Quartiere vincitore della sfida con gli archi e già in questa fase c’è una novità: per la prima volta infatti la realizzazione dell’Opera è stata assegnata attraverso un bando predisposto con un regolamento ad hoc all’inizio dell’anno. Ad aggiudicarselo è stata l’artista Lucia Menchini originaria di Montalcino che ha lavorato presso il laboratorio di scenografia del Teatro del Maggio a Firenze e che attraverso il recupero di pezzi di ceramiche toscane realizza mosaici artistici. L’appuntamento per ammirare il suo lavoro è per venerdì 11 agosto alle 18.30 sotto le Logge di piazza del Popolo. Altra novità è la consegna delle frecce agli arcieri, dentro alla Fortezza, da parte della signora del Podestà poco prima dell’inizio della gara. Riconfermata anche la diretta tv sull’emittente televisiva Nti ch.93, sul sito www.ntimedia.it e sulla pagina facebook del comune di Montalcino per dare la possibilità di seguire l’evento a quanti non potranno essere presenti personalmente. Intanto gli arcieri stanno ultimando la loro preparazione.

Andrea Falciani