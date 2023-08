‘Tornante dei frati’, che incubo! Tir si incrociano e bloccano tutto La protesta degli automobilisti

"Il transito è vietato a tutti i mezzi pesanti: un Tir ‘clandestino’ crea problemi, se se ne incrociano due è il caos. Adesso basta". L’incastro perverso di due autoarticolati al ‘tornante dei frati’ ha riacceso le polemiche sul restringimento di carreggiata imposto da un principio di frana all’altezza dell’ex Seminario, che da mesi rallenta il traffico nella parte alta della circonvallazione Via Nova di Colle. E questa volta la protesta degli automobilisti assume i contorni della rivolta.

"Il 2 agosto scorso, la restrizione ha ‘compiuto’ 300 giorni ed il 7 agosto taglierà il traguardo dei dieci mesi: sono tempi da non credere! – tuonano – A quanto se ne sa, cioè niente vista l’assenza di aggiornamenti, quaranta settimane non sono bastate nemmeno a capire cosa è successo e cosa ci sia da fare per tornare alla normalità: indagini geologiche, indagini geofisiche e accertamenti tecnici di varia natura sono stati fatti a più riprese fin dalla fine dell’anno scorso, anche bloccando totalmente la strada per ore, ma ancora non si riesce nemmeno a sapere qual’ è la situazione. Si è parlato genericamente di ‘infiltrazioni di acqua’ e della necessità di capire da dove; si è detto approssimativamente di materiali presenti nel sottosuolo e del bisogno di indagarli per capire la loro natura; si è parlato superficialmente di vecchie fognature per capire se hanno avuto un ruolo nel principio di frana e della necessità di fare tutto questo per un progetto. E’ stato fatto? E’ tutto chiaro ora? Per incredibile che sia dopo tutto questo tempo, non si sa, nessuno lo dice. E men che meno si parla di un progetto per la soluzione del problema né, ovviamente, di quanto tempo ancora ci vorrà per arrivarci". Intanto il semaforo e il restringimento sono sempre lì, a far dannare gli automobilisti con la complicità di alcuni (e sempre più frequenti) trasportatori che ignorano il divieto di transito per i Tir. Per quanto casuale, l’incrocio di due ‘bisonti della strada’ al tornante ed i problemi che ne sono seguiti, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso della pazienza. "Inutile mettere divieti se nessuno vigila sul loro rispetto – conclude la protesta – Inutile anche senza una segnaletica adeguata, chiara, ben visibile e ripetuta lungo il percorso di avvicinamento al ‘tappo’ da tutte le direzioni".

A.V